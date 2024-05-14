Воробьёв объяснил важность строительства железнодорожных переездов в Подмосковье

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Строительство переездов в Подмосковье имеет важное значение. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который познакомился с ходом работ на участке трассы М-8 «Холмогоры» в Пушкинском городском округе.
«Принципиальное значение для нас имеют переезды, потому что железнодорожный трафик сейчас очень плотный. Мы встречались с жителями в Пушкино, которые просят построить путепровод вместо Правдинского переезда. Он уже у нас в работе, как и подобные объекты в Опалихе, Быкове, Аникеевке и Апрелевке. Очень важно, чтобы все они были завершены в срок», – сказал Воробьёв.Он напомнил, что две важные концессионные дороги откроются в регионе в конце года, и тоже при федеральной поддержке.
«Это Южно-Лыткаринская трасса и очень важный объект в городском округе Мытищи, который свяжет Дмитровку и Ярославку. Большой запрос и на три развязки на ЦКАД в районах Дмитровского, Фряновского и Щёлковского шоссе. Здесь нас поддержало правительство, и я очень надеюсь, что мы успешно всё реализуем. Для нас каждый проект имеет принципиально важное значение. И ЦКАД, и М-12 очень высоко оценивают те, кто живёт на прилегающих территориях и ездит по этим дорогам каждый день», – добавил глава региона.
Сейчас в регионе строят 53 дорожных объекта, в том числе 23 – федерального значения. В 2024-м планируется запустить движение на 35-ти. Это в том числе участки ЮЛА, Мытищинская хорда, обходы Ульянино-Непецино, участок в деревне Малые Вязёмы и посёлке Октябрьский на третий М-5 «Урал», третий этап Северного обхода Лобни, а также четыре путепровода.
Среди других работ на крупных дорожно-транспортных объектах в Подмосковье – строительство и реконструкция Рублёво-Успенского шоссе А-106 на участке подъезда к Одинцову. Закончить работы планируют в 2028 году. Масштабной реконструкции подвергнется и участок М-3 «Украина» – её рассчитывают закончить в 2025 году. Ещё один значимый проект – строительство развязки на 86-м км а/д М-1 «Беларусь». По плану работ завершатся в будущем году.
Помимо строительства и реконструкции объектов, другая важная задача – безопасность на дорогах. За последние годы совместной работы с Росавтодором и Госавтоинспекцией в Подмосковье удалось достичь заметного прогресса.
Читайте также:
Воробьёв объявил о планах расширить участок трассы М-8 до восьми полос
Губернатор Воробьёв рассказал о модернизации ВЗУ в посёлке Лесной
Воробьёв: Подмосковье окажет любую помощь пострадавшим от теракта в Белгороде
Лора Луганская