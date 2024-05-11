Воробьёв рассказал о дальнейшей судьбе «Крокус Сити Холла»

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв высказался о дальнейшей судьбу пострадавшего в теракте «Крокус Сити Холла».
В интервью для РИА Новости Воробьёв заявил, что пока ещё рано говорить, что будет на месте разрушенного «Крокуса».
Напомним, страшная трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном в подмосковном Красногорске, произошла 22 марта 2024 года. Около шести тысяч зрителей собрались на концерт рок-группы «Пикник», когда в зал ворвались четверо вооружённых мужчин и открыли стрельбу по людям. После обстрела террористы подожгли здание «Крокуса» и скрылись на автомобиле. Российские силовики схватили их в Брянской области, на пути к украинской границе.
По официальным данным, в теракте погибли более 145 человек. Эта трагедия стала крупнейшей в истории современной России, после атаки на школу в Беслане.
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Напомним, страшная трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном в подмосковном Красногорске, произошла 22 марта 2024 года. Около шести тысяч зрителей собрались на концерт рок-группы «Пикник», когда в зал ворвались четверо вооружённых мужчин и открыли стрельбу по людям. После обстрела террористы подожгли здание «Крокуса» и скрылись на автомобиле. Российские силовики схватили их в Брянской области, на пути к украинской границе.
По официальным данным, в теракте погибли более 145 человек. Эта трагедия стала крупнейшей в истории современной России, после атаки на школу в Беслане.
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Евгения Парфентьева