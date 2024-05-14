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Губернатор Воробьёв рассказал о модернизации ВЗУ в посёлке Лесной

14 мая 2024, 15:45
Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

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Водозаборный узел №6 в посёлке Лесной Пушкинского городского округа ожидает масштабная реконструкция, она позволит обеспечить чистой водой десять тысяч человек. Об этом рассказал местным жителям губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе рабочей поездки в округ, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Сегодня мы встречаемся на ВЗУ, который сейчас проектируется. (…) Для строительства ВЗУ нужно получить много разрешений, без которых нельзя даже начать проектирование. Здесь мы получили все документы и начинаем делать проект. По плану срок модернизации стоял на 2027 год. Наша задача — построить ВЗУ в 2026 году», — сказал Воробьёв.
Он подчеркнул, что после обновления водозаборного узла вода будет соответствовать всем санитарным параметрам.



Сейчас на ВЗУ №6 нет станции обезжелезивания, а она необходима, отметила местная жительница София Аксёнова.

«Периодически у нас в квартирах идет ржавая, мутная вода. А альтернативных источников водоснабжения нет», — подчеркнула она.
Как объяснила директор МУП «ЖКХ Лесной» Ольга Воробьева, после реконструкции на ВЗУ появится станция обезжелезивания и водоподготовки. Сейчас все технические решения по проекту приняты, начинается проектирование.

Всего на территории Пушкинского городского округа появится восемь современных ВЗУ.

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#пушкинский округ
#взу
#вода
#чистая вода
#андрей воробьёв
Ювелирный эксперт Ракутина раскрыла главные ошибки при выборе украшений
Ювелирный эксперт Ракутина назвала ошибкой неправильный выбор металла
14 мая 2024, 16:02

Фото: iStock/djedzura

Эксперт по ювелирной моде Елена Ракутина к основным ошибкам при выборе украшений отнесла неправильный выбор металла или камня, выбор подозрительно дешевого изделия, отсутствие верификации его подлинности.
Кроме этого, она отметила, что не надо пренебрегать вопросом размера украшения.

«Стоит обращать внимание и на практичность украшений, а не только на их внешний вид и соответствие трендам. Перед покупкой изделия надо понять, будет ли украшение носиться каждый день или только по особым случаям. Так, для повседневной носки важно, чтобы оно было комфортным», — добавила в беседе с «Известиями» Ракутина.

До этого эксперт по фэншуй Елена Скуратова заявила об опасности размещения книжных полок в «неправильных» местах.

«Размещение полок с книгами в «неправильных» секторах чревато для жильцов застоем в интеллектуальных делах, образовании и саморазвитии. А также повышением стресса и конфликтности», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Скуратова.

Специалист добавила, что книжные полки в доме рекомендуется размещать, ориентируясь на их первоэлемент, который отражается в форме и цвете.

Ранее Елена Ракутина заявляла, что трендом прошедшей зимы были украшения с графичной анималистикой, имитацией цепного плетения и выполненные в готическом стиле.

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Ювелирный эксперт Ракутина рассказала о трендовых украшениях этой зимы
#эксперт
#украшения
#гороскоп
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Воробьёв объявил о планах расширить участок трассы М-8 до восьми полос
14 мая 2024, 16:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Участок трассы М-8 «Холмогоры» в Пушкинском городском округе расширят до восьми полос. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который вместе с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым проверил ход работ.
Это один из самых загруженных отрезков Ярославского шоссе. Из-за сужения с 8-10 до четырёх полос на пути от Пушкина до ЦКАД там образуются длинные заторы. Так, вечером из Москвы до Пушкина можно добираться не менее чем за полтора часа вместо 15 минут, а до Сергиева Посада – за 2,5 часа, а не за 40 минут. Интенсивность движения достигает 140 тыс. автомобилей в сутки.

Изменить ситуацию поможет реконструкция участка, которая ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Проезжую часть расширят до 8-12 полос,
«Вы знаете, что в 2013 году было принято решение по модернизации сети дорог Московского транспортного узла. Это президентская программа, которая с тех пор очень активно реализуется. Наш регион растёт и требует современных развязок, дорог и транспортных сообщений. От этого зависит и качество жизни, и экономика. На Ярославке сейчас четыре полосы движения, но в ближайшее время мы получим восемь – от Пушкина до ЦКАД, а в дальнейшей перспективе – до Сергиева Посада», – поделился планами Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Помимо расширения дороги, на участке отремонтируют мост, построят два путепровода и три развязки. Саму дорогу сделают бессветофорной. На объекте сейчас трудятся свыше 200 рабочих и 70 единиц техники.

Новиков отметил важность проекта, поскольку он позволит увеличить пропускную способность одного из самых загруженных участков федеральной дороги, который соединяет не только Подмосковье с Москвой, но и северные регионы с центральной частью России.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Развитие федеральной магистральной сети – одна из главных задач дорожного хозяйства. Интенсивность движения на подведомственных дорогах по всему Подмосковью за последние пять лет возросла более чем на 30% и в среднем составляет 64 тыс. автомобилей в сутки. В регионе расположены наиболее загруженные транспортные узлы, которые требуют особого внимания и совместных решений на федеральном и региональном уровнях», – сказал глава Федерального дорожного агентства.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он поблагодарил губернатора за слаженную работу, отметив, что все решения президента по поводу транспортно-логистических задач в Московской области исполняются чётко и в надлежащие сроки. Это позволяет вводить некоторые объекты досрочно.
«Мы уже приступили к реализации первого из двух этапов проекта. Это 5 км. Сейчас здесь четыре полосы движения, но в результате строительства и реконструкции будет восемь, а по основному ходу – 12. Работы планируем завершить до конца 2026 года. В рамках второго этапа реконструируем ещё 7 км», – рассказал начальник Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Кайрат Турсунбеков.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Второй этап затронет участок с 41-го по 47-й км. Там построят две развязки, два моста, расширят проезжую часть. Работы рассчитывают начать в этом году, а завершить в 2027-м.

Нынешняя реконструкция – очередной этап модернизации Ярославского шоссе. С 2015 по 2020 годы работы шли на участке М-8 «Холмогоры» с 16-го по 35-й км – от МКАД до развязки с Красноармейским шоссе в Пушкине. Были построены обходы Мытищ и Тарасовки, что увеличило пропускную способность дороги с 60 до 140 тыс. автомобилей в сутки. Теперь от Ивантеевки до Москвы можно добраться на полчаса, а от Пушкина до Москвы – на 1 час 10 минут быстрее.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#безопасные и качественные автомобильные дороги
#модернизация
#пушкино
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Фальков заявил, что в России к 2025 году исчезнет понятие «бакалавр»
14 мая 2024, 16:00

Фото: iStock/SeventyFour

Исполняющий обязанности главы министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что с 2025 года в России не станет понятия «бакалавр». Об Фальков сообщил на пленарном заседании Госдумы, трансляция которого велась на сайте ГД.
По словам Фалькова, образование будет разделяться на высшее и высшее специализированное. Уточняется, что магистратура при этом останется, однако претерпит серьезные изменения.

Фальков отметил, что по некоторым специальностям невозможно получить достойное образование за четыре года обучения. Он добавил, что для ряда направлений нужно переходить на 5–5,5-летний срок высшего обучения.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что российские школьники и в следующих учебных годах смогут пересдать один ЕГЭ по одному из предметов.

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#изменения
#образование
#школьники
#егэ
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В Подмосковье проведут кинологический чемпионат
14 мая 2024, 15:20

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Чемпионат по многоборью кинологов проведёт Федеральная служба исполнения наказаний РФ на территории парк-отеля «Горизонт» в Одинцовском городском округе с 20 по 24 мая, сообщает пресс-служба ведомства.
«Состязания будут проводиться по трём дисциплинам: «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ», «Поиск и обнаружение наркотиков» и «Розыскной профиль». Участники должны будут продемонстрировать свои навыки в задержании, охране и конвоированию преступников, кроме того, собакам предложат разыскать запрещённые предметы в помещение, на открытом пространстве, в автомобиле и в одежде», — говорится в сообщении.
Участие в соревнованиях примут свыше 200 сотрудников уголовно-исполнительной системы из 53 регионов России и около 160 собак.

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#кинологи
#чемпионат
#фсин
#одинцовский городской округ
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В Коломне проверили мониторинг аварийных деревьев
14 мая 2024, 14:58

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Аварийные деревья срубили в лесах городского округа Коломна. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Сотрудники ведомства проконтролировали выполнение рубки аварийных деревьев на участках лесного фонда, прилегающих к садовым товариществам.

«Осенью прошлого года вблизи СНТ «Луч», «Озёрки» и «Ока» было выявлено 28 аварийных деревьев. Все они были обследованы детальным способом в соответствии с действующим порядком проведения лесопатологических обследований», — отметили в пресс-службе ведомства.

Данные профилактические мероприятия проводятся для улучшения санитарного состояния лесов, а также недопущения вреда жизни и здоровью граждан, ущерба государственному имуществу или имуществу граждан и юрлиц.

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#комлесхоз мо
#коломна
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В городском округе Пушкино реконструируют ВЗУ в поселке Лесной
14 мая 2024, 14:45

Фото: телеграмм губернатора

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил поселок Лесной. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
С прошлого года жители поселка жаловались на на качество воды.

«Мы реконструируем ВЗУ и установим здесь станцию водоподготовки. По плану срок модернизации стоял на 2027 год. Понимаем желание жителей ускорить процесс, поэтому постараемся завершить строительные работы на год раньше — в 2026 году. Так более 10 тыс. жителей поселка смогут пользоваться чистой водой», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

Также ремонтные работы коснутся трех ВЗУ — в Пушкино, двух — в пос. Правдинский и по одному — в поселках Тарасовка и Левково. До конца этого года почти на всех будет установлено оборудование для очистки воды.

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#качество
#пушкино
#оборудование
#жители
#взу
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Москвичам раскрыли, когда в городе наступит тепло
Синоптик Ильин спрогнозировал потепление в Москве к выходным
14 мая 2024, 14:41

Фото: iStock/LARISA DUKA

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что потепление в Московском регионе ожидается к выходным.
«Погода большую часть недели будет определяться антициклоном. Установится малооблачная погода с минимумом осадков. Дождей стоит ждать к концу недели, к пятнице. Что касается температуры, то с каждым днём на 1-2°С градуса будет теплее. <…> К выходным стоит ждать 16-21°С», — отметил в беседе с RT Ильин.

При этом в Подмосковье в ночь на среду объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.

«Заморозки. Период предупреждения – с 23:00 14 мая до 8:00 15 мая», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра России.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что наиболее неблагоприятная погода в Москве ожидается 17 мая.

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#подмосковье
#москва
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#заморозки
#ночь
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«Не предотвратили худший сценарий»: демограф заявил, что власти знали о скорой катастрофе
Демограф Ткаченко: о снижении числа рожающих женщин было известно с 90-х
14 мая 2024, 14:39

Фото: iStock/Miljan Živković

Исполняющая обязанности вице-премьера Татьяна Голикова заявила, что в России будет снижаться число женщин репродуктивного возраста.
Об этом стало известно ещё 15 лет назад, а может и раньше, заявил в беседе с «Радио 1» директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко.

Он рассказал, что в конце 1970-х – начале 1980-х советское правительство предпринимало действия для повышения рождаемости. Тогда действительно удалось решить проблему – в стране начался так называемый «беби-бум». После распада страны рождаемость резко снизилась.

«Дети «беби-бума» были как раз теми женщинами, которые до последнего времени активно рожали, их было много. Теперь это поколение стареет, а на его место приходит то малочисленное количество женщин, которые были рождены в 90-х, во время спада рождаемости. То есть, в конце 90-х уже было понятно, что в середине 20-х будет резкое снижение числа женщин, которые будут рожать», – объяснил Ткаченко.
Также он рассказал, что в 2013 году был написан доклад «Через 10 лет будет поздно», который представили чиновникам. Над ним работала группа демографов, включая Ткаченко, которая подробно рассказала о том, что по истечении 10 лет, если не будут приняты необходимые меры, ситуация с демографией в стране станет уже непоправимой. В результате, реализовался худший сценарий по этому докладу.

Ткаченко подчеркнул, что Голикова, которая занималась социальными вопросами, включая демографию, видела представленный доклад и знала о способах изменения ситуации.

Говоря о мерах по борьбе со снижением числа женщин репродуктивного возраста, демограф в первую очередь указал на уже написанные, но не принятые законопроекты о семьях, включая многодетные. В настоящее время, по его словам, в России отсутствуют рабочие программы, которые действительно бы могли изменить ситуацию.

Также он призвал запретить аборты, поскольку это закономерно приведёт к росту рождаемости.

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Врач Башмакова: Запрет абортов не решит проблему рождаемости в стране

Одной из причин снижения числа женщин репродуктивного возраста Ткаченко назвал травматичные первые роды. Женщины получают травмы, которых можно было избежать, после чего рассказывают об этом своим подругам и знакомым, которые в свою очередь уже отказываются от рождения детей.

«На самом деле, сделать первые роды комфортными легко. Я этой темой занимался лет 15 назад и знаю, что хорошие и недорогие технологии уже давно есть. Предложения были разработаны ещё в конце 00-х, но этим никто не занимался», – пояснил Ткаченко.
Кроме того, специалист затронул тему жилья. В настоящее время выделяемые государством средства идут не напрямую семьям, а банкам и застройщикам. Необходимо изменить эту систему, призвал эксперт, чтобы семьи могли иметь на руках деньги и уже самостоятельно выбирать подходящую для себя квартиру.

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#демография
#рождаемость
#мать
#дети
#россия
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У арестованного главного кадровика Минобороны РФ нашли дачу за 200 млн руб
SHOT: у арестованного кадровика Кузнецова нашли дачу за 200 млн руб
14 мая 2024, 14:35

Фото: Istock/VvoeVale

Арестованный начальник Управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов владеет дачей за 200 миллионов рублей.
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Также у экс-чиновника есть несколько квартир. При этом 100 миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте, были найдены у него в загородном доме.

Двухэтажный дом находится в элитном коттеджном поселке в Истринском районе на Новорижском шоссе. Участок — 15 соток, площадь здания 1,5 тысячи квадратов, сообщает канал.

Также в распоряжении экс-начальника есть две квартиры. Одна находится в Хамовниках, вторая — на улице Генерала Глаголева. Кроме этого, он владеет BMW X5 XDRIVE30D. Сегодня она стоит около трех миллионов рублей.

На сегодняшний день Кузнецов находится под арестом по делу о получении взяток в особо крупном размере.

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#минобороны рф
#арест
#дача
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