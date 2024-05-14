Губернатор Воробьёв рассказал о модернизации ВЗУ в посёлке Лесной

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов
Водозаборный узел №6 в посёлке Лесной Пушкинского городского округа ожидает масштабная реконструкция, она позволит обеспечить чистой водой десять тысяч человек. Об этом рассказал местным жителям губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе рабочей поездки в округ, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Сегодня мы встречаемся на ВЗУ, который сейчас проектируется. (…) Для строительства ВЗУ нужно получить много разрешений, без которых нельзя даже начать проектирование. Здесь мы получили все документы и начинаем делать проект. По плану срок модернизации стоял на 2027 год. Наша задача — построить ВЗУ в 2026 году», — сказал Воробьёв.Он подчеркнул, что после обновления водозаборного узла вода будет соответствовать всем санитарным параметрам.
Сейчас на ВЗУ №6 нет станции обезжелезивания, а она необходима, отметила местная жительница София Аксёнова.
«Периодически у нас в квартирах идет ржавая, мутная вода. А альтернативных источников водоснабжения нет», — подчеркнула она.Как объяснила директор МУП «ЖКХ Лесной» Ольга Воробьева, после реконструкции на ВЗУ появится станция обезжелезивания и водоподготовки. Сейчас все технические решения по проекту приняты, начинается проектирование.
Всего на территории Пушкинского городского округа появится восемь современных ВЗУ.
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