Андрей Воробьёв рассказал о частичном восстановлении теплоснабжения в Климовске

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По словам Андрея Воробьёва, следующим этапом станет запуск полноценного отопления в оставшихся домах по Симферопольской улице, проспекту 50-летия Октября и улице Мичурина. В настоящее время рабочие-аварийщики меняют запорную арматуру на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Мичурина и Театральной. Это позволит вернуть тепло ещё в 33 дома.
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