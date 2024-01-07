В Климовске устроен пункт временного размещения для людей, оставшихся без тепла

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В настоящее время в котельной удалось запустить один котёл. К нему уже подключены в Климовске несколько домов. Губернатор Московской области заверил, что коммунальные службы, ремонтные бригады и региональные власти делают всё возможное для того, чтобы тепло вернулось в дома и квартиры людей в самое ближайшее время.
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