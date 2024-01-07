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Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о ситуации с отоплением в Климовске

07 января 2024, 08:38
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Владелец частной котельной в Климовске Московской области допустил аварию, из-за которой без тепла остались 170 домов. О ситуации с отоплением в этом микрорайоне Подольска рассказал глава региона Андрей Воробьёв.
Он сообщил, что ситуация с теплоснабжением местных жителей остаётся крайне тяжёлой. На устранение последствий аварии брошены дополнительные силы и средства. На месте создан оперативный штаб для координации действий и быстрого реагирования на развитие ситуации. В обстоятельствах возникновения неполадок в котельной разбираются техники и сотрудники правоохранительных органов.

Накануне, 6 января, специалистам аварийно-ремонтной бригады удалось ввести в действие один котёл, продолжил губернатор Подмосковья. К середине дня к нему были подключены некоторые дома по Заводской и Молодёжной улицам. К вечеру подключили ещё девять домов на других улицах микрорайона. В ближайшее время планируется запустить второй котёл мощностью 20 гигакалорий. Это позволит усилить мощность котельной в два раза и стабилизировать параметры. К середине дня тепло вернётся в дома третьей очереди.


Андрей Воробьёв заверил, что восстановление теплоснабжения в Климовске в настоящее время является приоритетной задачей для коммунальных служб, ремонтных бригад и руководства области. Он подчеркнул, что делается всё возможное для того, чтобы в самое ближайшее время восстановить подачу тепла в дома и квартиры людей.

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В Климовске устроен пункт временного размещения для людей, оставшихся без тепла
07 января 2024, 09:05

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В частной котельной микрорайона Климовск в подмосковном Подольске в самые морозные дни произошла авария, в результате которой без тепла остались 170 домов. Власти городского округа развернули пункт временного размещения для людей, которые просто не могут находиться в выстуженных квартирах.
Временное убежище для замерзающих людей обустроено на базе универсального спортивного центра «Юность» (микрорайон Климовск, проезд Юности, дом 1). Там могут переждать холода люди, в чьи дома подача тепла пока не восстановлена. На месте с 9:00 организовано горячее питание. Есть возможность принять душ и просто отдохнуть. Подробности жители микрорайона могут узнать по телефонам: 8-916-913-21-88, 112.

В настоящее время в котельной удалось запустить один котёл. К нему уже подключены в Климовске несколько домов. Губернатор Московской области заверил, что коммунальные службы, ремонтные бригады и региональные власти делают всё возможное для того, чтобы тепло вернулось в дома и квартиры людей в самое ближайшее время.

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#губернатор
#квартиры
#климовск
#питание
#тепло
#люди
#коммунальные службы
#андрей воробьёв
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Патриарх Кирилл призвал не отвергать возвращающихся на Родину россиян
07 января 2024, 08:17

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Россия не должна окончательно отвергать людей, которые покинули Родину в тяжёлую минуту. Ведь многие из них осознали, что совершили ошибку и искренне раскаялись.
Об этом в своей рождественской проповеди сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал не отталкивать людей, которые смалодушничали, уехали за границу, возможно даже что-то говорили плохое о своей стране. Если они поняли свою ошибку и вернулись со смирением и покаянием, их следует принять и простить, сказал верховный иерарх Русской православной церкви.

Патриарх также добавил, что Родина должна простить своих заблудших детей, если они по-настоящему раскаялись в своих ошибках. Это и есть настоящий христианский подход и другого для служителя Церкви и любого православного человека быть не может, заключил владыка.

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#россия
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Власти США распорядились о немедленной проверке самолетов Boeing 737 MAX 9
FAA распорядилось остановить эксплуатацию и проверить самолеты Boeing 737 MAX 9
06 января 2024, 23:56

Фото: istockphoto.com/Dushlik

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приказало прекратить эксплуатацию «определенных» Boeing 737 MAX 9 для проведения немедленной проверки после недавнего инцидента с одним из пассажирских самолетов этой модели.
По заявлению властей, данная директива затронет примерно 171 воздушное судно. FAA оценивает, что проверка каждого самолета займет от четырех до восьми часов.

6 января пассажирский самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил аварийную посадку в Портленде, штат Орегон, из-за отрыва окон и части обшивки во время полета. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа, пострадавших не было. В результате инцидента авиакомпания временно приостановила использование самолетов Boeing 737-9.

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Умер композитор Екимовский
На 77-м году жизни умер российский композитор Виктор Екимовский
06 января 2024, 23:34

Фото: istockphoto/jorgeantonio

На 77-м году жизни скончался российский композитор и музыковед Виктор Екимовский. Сообщение об этом размещено на сайте Союза композиторов России.
Союз композиторов выразил слова соболезнования родным и коллегам председателя Ассоциации современной музыки.

Ранее в Дагестане скончался народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, выдающийся композитор Мурад Кажлаев.

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#запад
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Хромушин: ситуацию с теплоснабжением в Подольске скрывали от властей сутки
06 января 2024, 21:18

Фото: РИА Новости/Виктория Виатрис

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что коммунальщики сутки скрывали от властей аварийную ситуацию с теплоснабжением в Подольске. Об этом Хромушин сообщил журналистам.
По словам Хромушина, сложившаяся ситуация возникла из-за того, что вся часть Подольска (микрорайон Климовск) отапливается одной ведомственной котельной. Поскольку объект является режимным, то по вопросу подготовки к зиме властями не контролируется.

Вице-губернатор подчеркнул, что ситуация оказалась скрыта и не была выведена в систему контроля теплоснабжения Московской области, где видны все инциденты, по которым принимаются решения. Только благодаря жителям, которые писали о проблеме в социальных сетях, информация прояснилась.

Примечательно, что Всем пострадавшим от аварии будет сделан перерасчет за тепло, также будут посчитаны дополнительные потребления по электроэнергии. Теплоснабжающая организация понесет наказание за сложившуюся ситуацию.

Напомним, 21 тысяча человек осталась без тепла в Подольске из-за прорыва на теплотрассе местной котельной в 20-градусный мороз. Прорыв произошел 4 января днем и без отопления осталось около 173 жилых дома микрорайона Климовск.

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#аварии
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На котельную ВНИИ игрушки в Сергиевом Посаде привезли необходимое оборудование для увеличения мощностей
06 января 2024, 21:05

Фото: Дарья Леонова

Депутат Государственной Думы Сергей Пахомов и глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов дали распоряжение не дожидаться окончания праздничных дней, а уже сегодня приступить к необходимым восстановительным работам.

Отмечается, что в настоящее время на котельную привезли бойлер, который установят вместо того, что вышел из строя. Примечательно, что Акулов лично посетил место проведения работ.

По словам Акулова, из трех работающих бойлеров остались полтора, что произошло из-за аварии. В первые дни после инцидента специалисты пытались самостоятельно ликвидировать проблему, однако ситуация является сложной, в результате чего, как отмечает глава округа, было осуществлено обращение к коллегам из Правительства Московской области Александру Юрьевичу Самарину и Евгению Акимовичу Хромушину за помощью, так как бойлер, который заказала котельная, пришёл бы только после праздничных дней.

«Коллеги отреагировали, сегодня, благодаря общей слаженной работе, из Коломны привезли бойлер для замены. Параллельно с этим были сформированы бригады для того, чтобы в ближайшие дни провести работы по установке нового оборудования», — подчеркнул Акулов.

После установки нового оборудования бригадиры приступят к переборке второго бойлера, который наполовину перестал функционировать. Вопрос восстановления нормативного теплоснабжения домов, которые запитаны от котельной ВНИИ игрушки, находится на постоянном контроле администрации округа и прокуратуры с первых дней появления проблемы.

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Энергетики стабилизировали ситуацию с электроснабжением на юге Подмосковья

Жителям микрорайона Климовск будет сделан перерасчет за отопление из-за аварии
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#отопление
#котельная
#аварии
#специалисты
#сергиев посад
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Энергетики стабилизировали ситуацию с электроснабжением на юге Подмосковья
06 января 2024, 20:50

Фото: iStock/simpson

Несмотря на продолжающиеся в Подмосковье морозы, специалисты компании «Россети Московский регион» смогли стабилизировать ситуацию с нагрузкой на электросетевое оборудование и нормализовать электроснабжение в г. о. Чехов. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Отмечается, что энергетики выразили благодарность жителям, услышавшим их призывы не превышать установленную договорами на технологическое присоединение мощность, снизить нагрузку на сельские электросети, которая возникала за счет одновременного включения большого количества мощных отопительных и бытовых приборов.

В настоящее время в Чехове регистрируются локальные нарушения электроснабжения из-за перегрузок электрооборудования, которые оперативно отрабатываются специалистами компании. В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются в деревнях Пешково, Большое Петровское, Костомарово, Венюково, Бавыкино, Алферово, ТСН «Земляничное».

Также запланирован выезд бригады для восстановления электроснабжения у жителей по резервной схеме. За вчерашние день и ночь восстановлено электроснабжение в следующих населенных пунктах: Чепелево, Васькино, Дурниха, Молоди, Дубна, Хлевино, Алачково, с. Новый Быт.

Сообщается, что «Россети Московский регион» помогают восстанавливать электроснабжение на абонентских участках линий. В работах по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах юга Подмосковья задействованы 32 бригады, которые включают 85 человек, 33 единицы спецтехники, 49 резервных источников снабжения электроэнергией компании «Россети Московский регион».

Сегодня, 6 января, происходит повышение температуры в среднем до минус шестнадцати градусов, но в предстоящие праздничные дни снова вернется аномальная морозная погода. Напоминаем, что бытовые потребители относятся к третьей категории надежности, предполагающей, на период проведения аварийно-восстановительных работ, отсутствие электроснабжения до 24 часов. Энергетики просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам, которые связаны с более длительным возобновлением подачи электроэнергии.

С целью недопущения повреждения электрооборудования из-за перегрузок, необходимо соблюдать потребление мощности в соответствующем объеме. Также жителям следует запастись генераторами.

Для информирования о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220. Также можно направить сообщение в чат-бот можно в официальном телеграм-канале «Россети Московский регион»: https://t.me/rossetimr_ru


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#авария
#погода
#московский регион
#нарушения
#россети московский регион
#бастрыкин
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Бастрыкин поручил проверить факты отключения энергоресурсов в Подмосковье
06 января 2024, 20:34

Фото: сайт Кремля

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в нескольких населенных пунктах Подмосковья. Об этом сообщили в ведомстве.
В ведомстве пояснили, что исполнение данного поручения было взято на контроль в центральном аппарате. Бастрыкин также поручил дать соответствующую правовую оценку действиям должных лиц, которые несут ответственность за сложившуюся ситуацию.

Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что жителям Подмосковья, которые пострадали от аварии на котельной, будет сделан перерасчет, а также будут принять меры социальные поддержки.

Напомним, 21 тысяча человек осталась без тепла в Подольске из-за прорыва на теплотрассе местной котельной в 20-градусный мороз. Прорыв произошел 4 января днем и без отопления осталось около 173 жилых дома микрорайона Климовск.

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#авария
#евгений хромушин
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#бастрыкин
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СМИ раскрыли подробности смерти внука Хрущева
РЕН ТВ: внук Хрущева Алексей Аджубей болел красной волчанкой
06 января 2024, 18:53

Фото: iStock/izzzy71

Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей, который умер в своей московской квартире в субботу, 6 января, болел системной красной волчанкой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации источника, Аджубей страдал данным заболеванием на протяжении многих лет. Отмечается, что у погибшего также имелись проблемы с сердцем.

Напомним, внук генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева скончался на 70-м году жизни в своей московской квартире на Тверской улице. Аджубей позвонил другу и рассказал о плохом самочувствии. Во время разговора он говорил с большим трудом и сильно хрипел.

Алексей Аджубей является сыном советского журналиста Алексея Аджубея и дочери Никиты Хрущева Рады.

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