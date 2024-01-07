Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о ситуации с отоплением в Климовске

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Накануне, 6 января, специалистам аварийно-ремонтной бригады удалось ввести в действие один котёл, продолжил губернатор Подмосковья. К середине дня к нему были подключены некоторые дома по Заводской и Молодёжной улицам. К вечеру подключили ещё девять домов на других улицах микрорайона. В ближайшее время планируется запустить второй котёл мощностью 20 гигакалорий. Это позволит усилить мощность котельной в два раза и стабилизировать параметры. К середине дня тепло вернётся в дома третьей очереди.
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