Андрей Воробьёв рассказал о кадровых изменениях в Подмосковье

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал какие кадровых изменения произошли в Подмосковье.
В Московской области произошли кадровые перестановки, сменились главы округов Черноголовка, Жуковский, Реутов и Ленинский.
Также новыми главами стали Борис Аукбаиров в Жуковском, Филипп Науменко в Реутове, Станислав Каторов в Ленинском городском округе.
Кроме этого, экс-глава Жуковского Юрий Прохоров возглавил муниципальный совет депутатов.
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«В черноголовке к исполнению обязанностей приступил Роман Хожаинов. Он белее 10 лет работает в Черноголовке , отвечал за ЖКХ. Он надеюсь, что будучи главной комплексно подойдете к очень важной для нас территории — Наукограду и обеспечите дальнейший порядок и развитие. <…> Регулярные общение, встречи и приемы граждан с гражданами всей команды имеют важное значение» », – отметил Андрей Воробьёв.
«Также важные перемены у нас произошли в Серпухове. Хочу поблагодарить всех причастных в организации и проведении выборов в Серпухове. Это важный этап и большие вызовы в изменениях Протвино, Пущино, Оболенск, Серпухов. Все это требует нашего особого внимания», - подчеркнул губернатор.
Кроме этого, экс-глава Жуковского Юрий Прохоров возглавил муниципальный совет депутатов.
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Мира Полтева