Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье

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Промышленная ипотека заработала в Московской области. Подмосковье стало первым регионом в РФ, где работала такая программа. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью с «Россия 24» рассказал, какие преимущества дает эта программа и на какие еще меры поддержки могут рассчитать те, кто решил открыть или расширить свой бизнес в Подмосковье.
«Эта практика «Лайт индастриал», промышленные ипотеки очень востребованы. Действительно, по объему мы самые большие, потому что спрос на готовые производственные помещения весьма высок. Особенно, когда ты платишь льготную ставку, когда тебе выгодно взять пятипроцентный кредит и приобрести в собственность цех, где можно планировать свой бизнес», — заявил губернатор.Воробьёв пояснил, что раньше для открытия своего производства нужно было потратить годы и огромные деньги. Новые «Лайт индастриал» проекты появляются в Солнечногорск, и Жуковский и Подольск и в Химках.
«Это все готовые помещения, куда приходят инвесторы, куда устанавливаются станки, оборудование и начинается производственный процесс. Это рабочие места и налоги, поэтому мы в этом заинтересованы. Проект очень важный и пришелся, «пришелся ко двору», что называется, в Подмосковье», — отметил Воробьёв.Кроме того, в Подмосковье наметили программу по строительству современных индустриальных парков, смотря на пример Москвы.
«Их будет порядка 10. Первый из них это Одинцовский городской округ, второй это Ленинский, третий это домодедово, где будут с нашим участием построены и производственные мощности и подведены дороги и инфраструктура», — заявил глава региона.Этот проект позволит дополнительно создавать порядка 100 тысяч рабочих мест каждый год. В этом году было создано 70 тысяч рабочих мест.
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Алина Юрчак