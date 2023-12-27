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Гости выставки «Россия» смогли написать письмо Деду Морозу с помощью GigaChat

27 декабря 2023, 19:57
Фото: Александра Степанова

Фото: Александра Степанова

Гости стенда Московской области на выставке «Россия» получили возможность написать письмо Деду Морозу с помощью GigaChat, об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.
27 декабря было объявлено Днём Московской области на выставке-форуме «Россия». Стенд Подмосковья расположился в 75-м павильоне выставки.

Московская область тесно сотрудничает со Сбером в сфере внедрения новых технологий в повседневную жизнь граждан. Один из таких проектов, который уже активно используется для обработки обращений жителей региона — GigaChat. Посетители подмосковного стенда на выставке получили возможность лично проверить возможности нейросети, создав письмо Деду Морозу или новогоднюю открытку. Творения искусственного интеллекта будут высланы посетителям по электронной почте.


«В Подмосковье реализуется 27 проектов с применением ИИ, в том числе со Сбером, например, чтение медицинских снимков, голосовой ввод данных в медкарты и т.д. Мы решили дать возможность гостям подмосковного стенда поработать с GigaСhat, который недавно начали использовать для решения социальных вопросов», — отметил глава Подмосковья Андрей Воробьёв.

Он также рассказал, что и сам опробовал возможности нейросети на выставке. По его словам, получилось очень здорово.

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#московская область
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#выставка
#андрей воробьёв
#дед мороз
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Кадыров предложил участникам «голой вечеринки» приехать в Чечню
27 декабря 2023, 20:38

Фото: Сайт Кремля

Чеченский лидер Рамзан Кадыров предложил раскаявшимся участникам «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой приехать в Чечню и реабилитировать себя перед общественностью, способ, которым можно было бы этого добиться, он описал в своём Telegram-канале.
По мнению главы Чеченской Республики, оправдываться за подобный проступок стоит не словами, а делом.

«Рекомендую всем, на кого обрушилось общественное негодование, поступить более достойно и доказать ощутимым поступком свою сопричастность к СВО и её героям. Предлагаю каждому участнику разделить тяжесть тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе, где проходят ускоренные курсы подготовки наши доблестные добровольцы со всех уголков России», — предложил Кадыров.

Чеченский лидер подчеркнул, что нет совершенно ничего зазорного в том, чтобы поработать добровольцем и помочь будущим военнослужащим с приготовлением еды, стиркой, а также с тренировками. По мнению Кадырова, именно такие действия могут показать искреннее раскаяние, а также подтвердить слова о патриотизме и любви к Родине.

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#добровольцы
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#рамзан кадыров
#сво
#патриотизм
#праздник
#звёзды
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Юрист Хаминский заявил о последствиях для Соловьёва за оскорбления Собчак
27 декабря 2023, 19:59

Фото: istockphoto.com/Zolnierek

Руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что за оскорбления и недоказанные обвинения со стороны телеведущего Владимира Соловьёва в адрес Ксении Собчак может грозить первому даже лишением свободы.
Юрист пояснил, что за оскорбления и серьёзные обвинения в свой адрес Собчак вправе призвать Соловьёва к гражданской ответственности и через суд потребовать извинений.

«Соловьев может быть привлечен к административной ответственности согласно ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ с назначением штрафа до 5 тыс. рублей. Также Собчак может написать на Соловьева заявление о привлечении к уголовной ответственности по ст. 128.1 УК РФ «Клевета». Наказание здесь предусматривает штраф до 1 млн рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, арест на срок до 2 месяцев или лишение свободы на срок до 2 лет», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.

Поводом к резкой критике Ксении Собчак со стороны Владимира Соловьёва послужила вечеринка Анастасии Ивлеевой, участницей которой стала Собчак. Сам Хаминский также резко отрицательное отношение к этому мероприятию.

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#юрист
#коап
#закон
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Губернатор Воробьев исполнит три детские мечты с кремлёвской «Ёлки желаний»
27 декабря 2023, 19:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Перед началом Госсовета по итогам Года педагога и наставника участники заседания присоединились к Всероссийской акции «Ёлка желаний».
В Александровском зале установили новогодние ёлки, которые украсили открытками, в которых дети поделились своими заветными мечтами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев снял с ёлки три открытки. Оказалось, что 3-летний Тимофей из Седово Донецкой Народной Республики, 4-летний Слава из Монино и 14-летняя Арина из Серебряных Прудов мечтают о велосипедах.

«Обязательно исполним каждое желание. Очень важно, чтобы всё, о чем мечтают наши дети, исполнялось. И волшебный Дед Мороз всегда приходит на помощь тем, у кого много друзей. А у этих ребят друзья есть»,-говорит Андрей Воробьёв.
«Ёлка желаний» является инициативой Владимира Путина. У каждого есть возможность стать добрым волшебником и исполнить желания ребятам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, тем, кто имеет ограниченные физические возможности, детям участников СВО, а также из новых российских регионов.

Это могут быть подарки (цифровая техника, одежда, игрушки, спортивный инвентарь, экипировка), так и нематериальные пожелания (поездки, билеты на спектакли или концерты, встречи с известными людьми).

Напомним, Андрей Воробьев снял 3 игрушки с аналогичной ёлки, которая установлена в мастерской управления «Сенеж».

Губернатор обещал исполнить желания 11-летнего Саши из Богородского округа. Он хочет полетать на вертолете. 8-летний Матвей из Ивантеевки мечтает проехаться на танке, а 14-летний Дима из Балашихи попросил в подарок шведскую стенку.

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#андрей воробьёв
#подмосковье
#дети
#новый год
#праздник
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Автоэксперт Сажин заявил о сокращении качества обучения в автошколах
27 декабря 2023, 19:38

Фото: istockphoto.com/Antonio_Diaz

Автоэксперт Владимир Сажин раскритиковал систему обучения будущих водителей в автошколах.
«Качество обучения и процесс сдачи экзаменов сегодня сократился до 10% по всей России. Нужно начинать обучать все-таки кандидатов в водителей более качественно, давать им полную программу и усилить контроль за предоставлением количества и качества образовательных услуг. Тогда это будет очень эффективно», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее Владимир Сажин заявлял, что автоподставщиков, которые останавливают на дороге и требуют некую компенсацию за «ущерб», можно определить по психологическим уловкам.

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#качество
#авто
#образование
#водители
#автошкола
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Депутат Нилов поделился планами на 2024 год
Депутат Нилов: «Темп не снижать, бороться за социальную справедливость»
27 декабря 2023, 19:30

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поделился планами, которые депутаты планируют реализовать в Новом 2024 году.
«Планы у нас следующие: темп не снижать, бороться за социальную справедливость, решать те вопросы, которые перед нами ставят граждане. Некоторые из вопросов порой решаются одним телефонным звонком! Но нерасторопные чиновники не спешат что-либо делать. Встречи с избирателями показывают как раз это: над людьми издеваются, мешают им открывать бизнес, ставят какие-то искусственные препятствия, делают из них «курьеров», посылая из одной инстанции в другую. Эта порочная практика должна быть прекращена!» — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Также он поздравил россиян с наступающими праздниками, пожелав людям в Новом году больше гармонии, душевной теплоты и реализации всех целей и задач.

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#депутат
#новый год
#план
#госдума
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Министр Адигамова исполнила новогоднюю мечту мальчика из Шатуры побывать в Москвариуме
27 декабря 2023, 19:10

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова приняла участие в акции «Ёлка желаний». Она исполнила мечту 10-летнего Артёма из подмосковной Шатуры, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Уже пять лет по всей стране «Ёлка желаний» исполняет мечты и дарит счастье тысячам детям. Волшебником может стать каждый – исполнить желание и подарить новогоднее чудо. Желанием Артёма Тихонова из Шатуры было посетить Москвариум. Будет исполнено! Артём и его младший брат Саша, отправятся на премьеру – иммерсивное шоу «Мюнхгаузен», – сказала министр.
Акция «Ёлка желаний» была инициирована президентом на Всероссийском онлайн-марафоне «Мы вместе». К ней по традиции присоединяются губернатор Московской области Андрей Воробьёв, члены областного правительства, депутаты, политики, неравнодушные жители.

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#минимущества
#наталья адигамова
#ёлка желаний
#дети
#новый год
#праздник
#московская область
#подмосковье
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Названа стоимость аренды помещения для «голой» вечеринки Ивлеевой
Ивлеева заплатила 2,6 млн рублей за аренду помещения для «голой» вечеринки
27 декабря 2023, 19:07

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Аренда помещения в клубе «Мутабор» для проведения «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой с участием звезд российской эстрады обошлась блогеру в 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщает «112».
14 ноября Ивлеева заключила договор с заведением как индивидуальный предприниматель. За аренду она заплатила 2,6 миллиона рублей. Еще один миллион она отдала за оказание услуг по разработке креативного мероприятия.

При этом правоохранители также заинтересовались компаниями, которые предоставляли услуги для скандального мероприятия. Проверяется законность их деятельности. По данным «112» не всех генеральных директоров удалось найти. А один из них экстренно уехал в Армению.

Проблемы у артистов российской эстрады начались с «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой после того, как мероприятием возмутились российские военные, а после скандальные фото и видео дошли до президента России Владимира Путина.

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Подмосковные волонтёры рассказали на выставке «Россия» о добрых делах
27 декабря 2023, 18:34

Фото: пресс-служба МИСК МО

На Международной выставке-форуме «Россия» прошёл День Московской области. В павильоне 55 на стенде «Дома молодёжи» состоялся паблик-ток «Доброе дело» с участием активистов регионального движения «Волонтёры Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.
«У нас в Московской области – более 2 млн молодых людей, действуют более 400 молодёжных организаций. Руководителей самых крупных из них мы пригласили сегодня на паблик-ток, чтобы они рассказали гостям и желающим, как выстраивается диалог и работа с молодежью. В рамках второго паблик-тока волонтёры Подмосковья рассказали про нашу региональную акцию «Доброе дело». В рамках гуманитарной миссии мы собрали и отправили на новые территории более 5 тыс тонн помощи и совершили 136 рейсов на Донбасс», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
В рамках первого паблик-тока волонтеры рассказали гостям выставки об акции, организованной в 2022 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва, поделились опытом поддержки участников спецоперации. Ребята вспомнили, как работало волонтёрское движение в период пандемии коронавируса, рассказали, как оно развивалось, какие проекты реализуют подмосковные добровольцы сейчас.
«Этот опыт пригодился нам сейчас: организация самой работы и помощи людям на местах. Поэтому можно сказать спасибо ковиду от волонтёрского движения нашего округа. Эта история сегодня продолжается уже с другим смыслом», – отметил руководитель подмосковного движения «Волонтёры Победы» и ресурсного центра поддержки добровольчества Пушкинского городского округа Никита Ильичёв.
«В начале пандемии я был со сломанной ногой, но это было даже интересно – работать на костылях. Сложнее всего было спуститься по лестнице. Ну а дальше было проще: у нас была большая машина и мы уже все нормально развозили. Это был очень классный опыт и яркие воспоминания», – добавил активист движения «Волонтёры Подмосковья» из Наро-Фоминска, неоднократный лауреат ежегодной премии губернатора «Мы рядом» Егор Балев.
Акцию «Доброе дело» придумали подмосковные школьники, чтобы помочь жителям Донбасса и военнослужащим. Губернатор Андрей Воробьёв поддержал идею, и вскоре начинание охватило весь регион. Каждый и по сей день стремится внести свой вклад в поддержку жителей новых территорий и бойцов на передовой.

Участники паблик-тока рассказали о том, как происходит сбор помощи для участников СВО. Кроме того, активисты движения рассказали о поддержке военнослужащих, вернувшихся в родной регион.

В рамках второго паблик-тока руководители и активисты ведущих молодёжных движений – «Волонтёры Подмосковья», МГЕР, РСО, Юнармия и «Волонтёры Победы», – рассказали, как выиграть грант на развитие своего проекта, как студенту найти работу мечты и получить бесценный опыт в разных областях, обсудили развитие добровольчества, тренды в медиа и многое другое.
«Большое внимание в Московской области уделяется грантовой поддержке молодёжи, активно поддерживаются молодежные инициативы. На протяжении трёх лет наше региональное отделение РСО получает гранты. В прошлом году благодаря поддержке правительства региона мы открыли Дом студотрядов в Мытищах. Это 300 «квадратов», студия звукозаписи, видеостудия, коворкинг-центр, куда приезжают ребята для реализации своих целей идей и проектов», – рассказал руководитель регионального отделения РСО Московской области Павел Ковалёв.
В завершение мероприятия каждый спикер поделился самым ярким воспоминанием о личном участии в проекте «Добрые дела».

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#подмосковье
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#форум
#россия
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Клуб «Мутабор» закрыли после «голой» вечеринки Ивлеевой
Клуб «Мутабор» опечатан после «голой» вечеринки Ивлеевой
27 декабря 2023, 18:24

Фото: iStock/vad_123

Клуб страны «Мутабор» опечатан после проведения в нем скандальной «голой» вечеринки блогером Анастасией Ивлеевой с участием звезд российской эстрады. Об этом пишет Telegram-канал «112».
27 декабря в заведение нагрянули сотрудники Роспотребнадзора и правоохранители. После проведения проверки выяснилось, что продажа части алкоголя осуществлялась без лицензии. Кроме того, были выявлены и другие нарушения в работе клуба, в том числе и нарушение санитарных норм. После этого заведение было закрыто.

При этом новогоднее мероприятие, намеченное на 31 декабря, перенесено на 17 февраля, при этом праздничная программа будет сохранена. Однако состоится в итоге мероприятие или нет, пока не понятно.

Ранее сотрудники полиции, которые нагрянули с обысками в столичный клуб «Мутабор» на второй день развратной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, изъяли записи с камер видеонаблюдения.

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