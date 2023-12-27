Гости выставки «Россия» смогли написать письмо Деду Морозу с помощью GigaChat

Фото: Александра Степанова
Гости стенда Московской области на выставке «Россия» получили возможность написать письмо Деду Морозу с помощью GigaChat, об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.
27 декабря было объявлено Днём Московской области на выставке-форуме «Россия». Стенд Подмосковья расположился в 75-м павильоне выставки.
Московская область тесно сотрудничает со Сбером в сфере внедрения новых технологий в повседневную жизнь граждан. Один из таких проектов, который уже активно используется для обработки обращений жителей региона — GigaChat. Посетители подмосковного стенда на выставке получили возможность лично проверить возможности нейросети, создав письмо Деду Морозу или новогоднюю открытку. Творения искусственного интеллекта будут высланы посетителям по электронной почте.
Он также рассказал, что и сам опробовал возможности нейросети на выставке. По его словам, получилось очень здорово.
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Московская область тесно сотрудничает со Сбером в сфере внедрения новых технологий в повседневную жизнь граждан. Один из таких проектов, который уже активно используется для обработки обращений жителей региона — GigaChat. Посетители подмосковного стенда на выставке получили возможность лично проверить возможности нейросети, создав письмо Деду Морозу или новогоднюю открытку. Творения искусственного интеллекта будут высланы посетителям по электронной почте.
«В Подмосковье реализуется 27 проектов с применением ИИ, в том числе со Сбером, например, чтение медицинских снимков, голосовой ввод данных в медкарты и т.д. Мы решили дать возможность гостям подмосковного стенда поработать с GigaСhat, который недавно начали использовать для решения социальных вопросов», — отметил глава Подмосковья Андрей Воробьёв.
Он также рассказал, что и сам опробовал возможности нейросети на выставке. По его словам, получилось очень здорово.
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Евгения Парфентьева