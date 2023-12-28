Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки учителей в Московской области

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области в интервью с «Россия 24» рассказал какие меры поддержки будут работать в регионе в 2024 году.
С каждым годом в Московской области увеличивается количество новых учеников. Для комфортного обучения подрастающего поколения
Стоит отметить, что новые программы будут направлены на привлечение молодых педагогов в Подмосковье и помочь им в приобретение жилья для дальнейшего комфортного прибывания в регионе.
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«Каждый год мы видим плюс сорок тысяч новых учеников. Каждый год мы строим новые детсады и школы. И поэтому потребность в новый квалифицированных специалистов растет.<…> С 2024 года мы усиливаем поддержку учителей. Мы предусмотрели новые подъемы. Новый проект мы будет реализовать наравне с поддержкой здравоохранения. В Подмосковье будут действовать ипотечные программы для учителей», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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Мира Полтева