Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки учителей в Московской области

В Московской области за последний год было открыто 3 новых образовательных кластера. В Долгопрудном при Физтех-лицее начла работать самый крупный в РФ детский технопарк. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в чем заключается роль этих кластеров.