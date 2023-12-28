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Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки учителей в Московской области

28 декабря 2023, 10:29
Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области в интервью с «Россия 24» рассказал какие меры поддержки будут работать в регионе в 2024 году.
С каждым годом в Московской области увеличивается количество новых учеников. Для комфортного обучения подрастающего поколения

«Каждый год мы видим плюс сорок тысяч новых учеников. Каждый год мы строим новые детсады и школы. И поэтому потребность в новый квалифицированных специалистов растет.<…> С 2024 года мы усиливаем поддержку учителей. Мы предусмотрели новые подъемы. Новый проект мы будет реализовать наравне с поддержкой здравоохранения. В Подмосковье будут действовать ипотечные программы для учителей», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.


Стоит отметить, что новые программы будут направлены на привлечение молодых педагогов в Подмосковье и помочь им в приобретение жилья для дальнейшего комфортного прибывания ​в регионе.

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Андрей Воробьёв рассказал про роль образовательных кластеров
28 декабря 2023, 10:33

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Московской области за последний год было открыто 3 новых образовательных кластера. В Долгопрудном при Физтех-лицее начла работать самый крупный в РФ детский технопарк. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в чем заключается роль этих кластеров.

«Ключевая миссия этих трех образовательных кластеров — делится новыми методиками, практиками преподавания, привлекать учителей. Там в кампусах проживают одаренные дети со всей нашей любимой страны. В Физтех-лицее это порядка 57 регионов, в гимназии Примакова 50 регионов», — заявил Воробьёв.
Дети учатся бесплатно, так как что имеют достижения в какой-либо дисциплине. Они участники олимпиад или победители.

«Мы наращиваем возможности этой образовательной среди, и другие школы и детские сады приезжают в эти детские центры, для того чтобы обмениваться практиками. Считаем, это очень важным и полезным в подготовке такого мощного системного образования», — отметил губернатор.
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#губернатор
#школы
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#московская область
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Мужчина с большим пенисом столкнулся с неожиданной проблемой
Daily Star: мужчина не может завести знакомства из-за большого полового органа
28 декабря 2023, 07:45

Фото: istock / Ildar Abulkhanov

В Великобритании фитнес-тренер Каллум Лайон пожаловался, что столкнулся с неожиданной проблемой из-за размера полового органа. Об этом пишет Daily Star.

Он рассказал, что давно перестал употреблять алкоголь, с тем пор ему сложнее найти девушку. Он хотел познакомиться с кем-то в интернете, но внезапно у него на пути возникла внезапная проблема. Его анкеты удалили с сайтов и приложений для знакомств.

Причиной блокировки аккаунтов стала фото, где он стоит перед зеркалом в спортивных штанах, которые выделяют размер его гениталий. Мужчина все равно планирует восстанавливать странички на сайтах знакомств.

«Меня не должны наказывать за то, что я не могу исправить. Множество женщин выставляют напоказ свои части тела, но удаляют меня», — выразил мнение Каллум.

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Экономист Беляев назвал самые полезные финансовые привычки

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#секс
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Экономист Беляев назвал самые полезные финансовые привычки
28 декабря 2023, 06:58

Фото: iStock/ArtemSam

Экономист Михаил Беляев считает, что россиянам важно внимательно и рационально относиться к своим доходам и расходам, не имея при этом никаких завышенных ожиданий. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил самые полезные финансовые привычки.
««Самая полезная привычка — понимать какой у вас уровень доходов и на какой уровень расходов в соответствии с ними вы можете рассчитывать, понимая, что чудес не будет», — подчеркнул эксперт.

Также Беляев посоветовал вести приблизительный учет того, сколько денег вы получаете и сколько уходит на текущее потребление. Исходя из этого, можно будет сделать вывод о том, какой дневной расход средств окажется для вас допустимым.

У любого гражданина в течение года могут быть дополнительные расходы на отпуск, ремонт или, например, покупку бытовой техники. Поэтому необходимо, подчеркнул экономист, формировать финансовую подушку безопасности, используя доступные инструменты финансовой грамотности — вклады, акции и т.д.

Наконец, ничуть не менее важно, по словам Беляева, сразу после получения зарплаты выполнять обязательные платежи — такие, как оплата кредитов и жилищно-коммунальных услуг.

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#россияне
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Опрос: Лишь 45% украинцев верят, что события развиваются в верном направлении
28 декабря 2023, 05:12

Фото: iStock/puhimec

Менее половины граждан Украины верят в то, что события в стране развиваются в верном направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцопрос, проведённый украинским фондом «Демократические инициативы».
Отмечается, что с февраля 2023 года доля граждан, считающих, что события на Украине идут в правильном направлении, значительно уменьшилась. Так, в настоящее время только 45% опрошенных согласны с таким утверждением.

При этом треть украинцев уверены, что события развиваются неверно, подчеркнули социологи.

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В Варшаве украинцы встали в очереди за паспортами из-за планов по мобилизации
#украина
#опрос
#люди
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В Варшаве украинцы встали в очереди за паспортами из-за планов по мобилизации
28 декабря 2023, 05:00

Фото: iStock/OlyaSolodenko

В Варшаве толпы украинцев выстроились за документами, сообщил главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой в соцсети X.
«Новый законопроект о мобилизации на Украине вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами", — говорится в публикации.

Бородовой сопроводил пост фото и видео, на которых люди (преимущественно мужчины) стоят в одном из ТЦ Варшавы возле "Паспортного сервиса", относящегося к Государственной миграционной службе Украины.

Комментаторы предположили, что украинцы оформляют за рубежом новые паспорта, действующие в течение десяти лет, на фоне угрозы принятия нового закона о мобилизации на Украине. Отмечается, что если законопроект будет принят, уклонисты лишаться возможности обновлять документы.

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#мобилизация
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Депутат Рады Безуглая заметила дорогую ручку на фото с Залужным
28 декабря 2023, 04:42

Заместитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Марьяна Безуглая опубликовала фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, обратив внимание, что стоимость его ручки, попавшей в кадр, равняется «не менее 36 месяцев выплат раненому». Об этом она написала в соцсетях, пишет РИА Новости.
«Цена его ручки Montblanc — не менее 36 месяцев выплат раненому», — говорится в публикации.

Безуглая также опубликовала скриншот из интернет-магазина с похожей ручкой стоимостью 60 тысяч рублей.

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#интернет
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#украина
#валерий залужный
#всу
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Мизулина и SHAMAN в образе Снегурочки и Деда Мороза поздравили детей в больнице
28 декабря 2023, 04:10

Фото: iStock/YuriyS

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в образе Снегурочки и популярный российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в роли Деда Мороза поздравили маленьких пациентов детской городской клинической больницы им. Башляевой в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы сегодня решили вместе навестить и сделать праздник детям, которые находятся на лечении в больнице, ведь многие из них не встретят этот светлый день дома, с родителями», — так объяснила этот визит Екатерина Мизулина.

На видео запечатлен весьма трогательный момент, как малыши вместе с родителями и работниками больницы зовут Деда Мороза, а им возле нарядной елки помогает Снегурочка.




SHAMAN в образе сказочного волшебника рассказал детям стихотворение, а Екатерина Мизулина провела небольшие конкурсы с загадками.

В итоге около 100 детей получили подарки от Национального центра помощи детям.

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#новый год
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В России предложили разрешить продажу алкоголя на вынос
«РГ»: Бизнес-омбудсмен Титов предложил разрешить продавать алкоголь на вынос
28 декабря 2023, 03:51

Фото: iStock/Scott_Biales

Уполномоченный РФ по правам предпринимателей Борис Титов совместно с главой Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым предложили правительству разрешить продажу алкоголя на вынос. Как пишет «Российская газета», они уже направили соответствующее письмо российскому премьеру Михаилу Мишустину.
По мнению Титова и Бухарова, российские рестораторы должны иметь право торговать спиртным навынос, соблюдая при этом ровно те же ограничения, которые сейчас действуют в магазинах — иначе говоря, продавать алкоголь только совершеннолетним гражданам РФ, причём исключительно в разрешённые для этого часы.

Авторы инициативы надеются, что подобная мера «позволит ресторанам заработать дополнительные деньги и удовлетворить потребности своих гостей».

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#продажа
#рестораны
#торговля
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ФАС возбудила дело в отношении производителей яиц в Волгоградской области
28 декабря 2023, 03:36

Фото: iStock/Chalabala

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в декабре 2023 зафиксировала в Волгоградской области года рост средневзвешенных оптово-отпускных цен на куриные яйца на 45-100% в сравнении с октябрем. В отношении производителей возбуждено дело, пишет ТАСС.
«Волгоградское УФАС РФ выявило одновременное повышение цен на куриные яйца со стороны четырех производителей. В декабре 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 45% до 100% на продукт по сравнению с октябрем», - цитирует агентство сообщение ведомства.

Уточняется, что компаниям в случае установления вины могут назначить оборотные штрафы.

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