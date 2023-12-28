Андрей Воробьёв рассказал о развитии транспортных проектов Подмосковья

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью с «Россия 24» рассказал, какие ключевые транспортные проекты были завершены в 2023 году.
«Темпы мы не можем сбрасывать, жителей становится больше, запросы на автобусные маршруты, на размер автобуса, на качество автобуса становятся выше. Это справедливо, это требования наших жителей. У нас порядка 10 тысяч автобусов работают в Московской области. Нам помогает МЦД, мы загружаем МЦД, делаем удобное транспортное сообщение до МЦД, потому что это выгодно, это дешевле, это быстрее. Это качественный транспорт, запрос огромный. Мы регулярно закупаем новый подвижной состав, открываем новые маршруты, нам есть к чему стремится. Мы видим большое количество жалоб, мы усиливаем техникой и думаем о выделенных полосах», — заявил Воробьёв.Он также отметил, что правительство РФ поддержало вопрос по выделенными полосам на федеральных дорогах. Имея выделенную полосу, такие трассы как Горьковское шоссе, М-5 Урал, Ленинградское шоссе, транспортное сообщение становится более легким. За счет этого стало больше предсказуемости и удобств.
«Купить автобус этого недостаточно. Автобусом нужно грамотно управлять, создавать условия, чтобы транспорт передвигался из точки А в точку Б вовремя. А это весьма сложная задача», — подытожил губернатор.
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