Андрей Воробьёв рассказал про роль образовательных кластеров

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
В Московской области за последний год было открыто 3 новых образовательных кластера. В Долгопрудном при Физтех-лицее начла работать самый крупный в РФ детский технопарк. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью с «Россия 24» рассказал, что в чем заключается роль этих кластеров.
«Ключевая миссия этих трех образовательных кластеров — делится новыми методиками, практиками преподавания, привлекать учителей. Там в кампусах проживают одаренные дети со всей нашей любимой страны. В Физтех-лицее это порядка 57 регионов, в гимназии Примакова 50 регионов», — заявил Воробьёв.Дети учатся бесплатно, так как что имеют достижения в какой-либо дисциплине. Они участники олимпиад или победители.
«Мы наращиваем возможности этой образовательной среди, и другие школы и детские сады приезжают в эти детские центры, для того чтобы обмениваться практиками. Считаем, это очень важным и полезным в подготовке такого мощного системного образования», — отметил губернатор.Читайте также:
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Алина Юрчак