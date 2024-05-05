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Воробьёв поздравил со Светлой Пасхой прихожан Храма Рождества Иоанна Предтечи

05 мая 2024, 17:59
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил со Светлой Пасхой прихожан Храма Рождества Иоанна Предтечи в Одинцово, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
«Сегодня у нас во всех подмосковных храмах проходят службы, и самое главное – царит хорошее настроение! Хочу поздравить вас с праздником, пожелать всем нам мира, Победы! Мы приехали в Храм Рождества Иоанна Предтечи. Я слышал очень много добрых слов в адрес его настоятеля. Дай Бог, чтобы храм всегда был полон!», — сказал глава Подмосковья.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области


Губернатор прибыл в одинцовский храм к вечерней службе. Он поставил свечу к иконе «Воскресение Христово», а также пообщался с прихожанами и настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи.

Выяснилось, что некоторые прихожане в свободное время работают при храме. В их числе Татьяна Пузан, муж который погиб год назад на полях специальной военной операции. Сейчас Татьяна в одиночку воспитывает троих детей. Воробьёв пообещал навестить прихожанку храма и оказать ей необходимую помощь.

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#андрей воробьёв
#московская область
#пасха
#храм
Журналисты показали новый автомобиль Путина
Журналист Зарубин показал обновленный элитный автомобиль Aurus Путина
05 мая 2024, 15:37

Фото: сайт Кремля

В своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин впервые представил обновленный автомобиль Aurus, который использует президент России Владимир Путин.
После внесенных изменений машина главы государства была впервые показана публике.

«Впервые. Обновленный автомобиль для президента», — прокомментировал журналист видео.
Он отметил, что на первый взгляд новое авто почти не отличается от той, которая была использована на инаугурации президента в 2018 году. Однако были внесены изменения в переднюю часть и крылья автомобиля.



Согласно информации от создателей автомобиля, она является более современной по сравнению с предыдущей моделью. В сентябре 2023 года Путин продемонстрировал Aurus прибывшему с визитом на космодром Восточный лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

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#машина
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Покинувший семью отчим собирается присвоить выплаты за погибшего на СВО пасынка
05 мая 2024, 14:41

Фото: istockphoto/dragana991

Отчим, который бросил семью 12 лет назад, пытается присвоить все выплаты за погибшего в зоне спецоперации пасынка себе. При этом ранее боец составил завещание, согласно которому деньги должны быть перечислены в пользу его несовершеннолетних братьев.
Молодой человек по имени Евгений ушёл добровольцем в зону проведения спецоперации в 2023 году. Все деньги он отправлял домой, где его ждали мать, сестра и двое несовершеннолетних братьев, передаёт телеграм-канал Readovka. Отчим оставил их семью много лет назад и не подавал о себе никаких вестей, не говоря уже об алиментах. Мама вскоре скончалась от онкологического заболевания. Тогда Евгений написал завещание, по которому всё его имущество должно перейти к его малолетним братьям.

К сожалению, в боях за Авдеевку Женя погиб. Опеку над осиротевшими мальчиками оформил его старший брат. Выяснилось, что завещание было составлено неправильно: речь в нём шла об имуществе Евгения на момент смерти, выплаты же назначаются позднее. Их сумма должна составит 16 миллионов рублей. Вот тут-то и появился отчим, почувствовавший запах денег. На похоронах Евгения он обещал разделить деньги поровну между всеми членами семьи, но потом просто пропал и перестал выходить на связь.

Старший брат Евгения обратился в военкомат с просьбой сообщить ему, если отчим попытается подать документы на получение материальной помощи. Звонок не заставил себя долго ждать. Сейчас семья хочет только одного: приостановить выплату, чтобы отчим не смог получить деньги за погибшего героя, в судьбе и жизни которого не принимал никакого участия.

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#деньги
#семья
#имущество
#выплаты
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#документы
#мама
#военкомат
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Школьники из Подмосковья устроили суд над лесными пожарами
Школьники в Новоникольском разыграли сценку суда над весенним палом травы
05 мая 2024, 14:33

Фото: istockphoto/dragana991

Ученики Новоникольской школы Московской области разыграли сценку, в которой провели суд над весенним палом травы, видео публикует Комитет лесного хозяйства региона в своём Telegram-канале.
Социальный ролик школьники сняли под руководством наставников из Талдомского лесничества.

В разыгранной сценке весенний палом травы выступает в качестве обвиняемого. Играющая его девочка пытается защищаться, указывая на то, что пожары могут быть даже полезны для природы. Однако, в результате «весенний палом» всё же признаёт свою вину и обещает навсегда покинуть Землю.

Напомним, разжигать открытый огонь в лесах строго запрещено. За костёр в лесу сейчас обычному гражданину может грозить штраф от 50 до 60 тысяч рублей. Если же человек является должностным лицом, то сумма увеличивается от 100 до 110 тысяч рублей, организация за те же действия заплатит уже штраф от 1 до 2 миллионов рублей.

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#комитет лесного хозяйства мо
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В России начнут отмечать День математика
05 мая 2024, 12:51

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре День математика. Новый праздник будут отмечать в России 1 декабря.
Эта дата выбрана не случайно, сообщается на странице правительства России в социальных сетях. Именно 1 декабря родился выдающийся русский математик Николай Лобачевский. Глава кабинета министров РФ поручил министерству просвещения в течение двух месяцев закрепить принятое решение, подготовив и издав соответствующий нормативный акт.

Ранее с такой инициативой выступил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Своё предложение он впервые озвучил во время Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики, который прошёл в МГУ в ноябре 2023 года. Участники мероприятия тогда поддержали эту идею.

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#премьер-министр
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События Пасхи 2024: Удар ВСУ по церкви, сожжение Нового завета, поздравление Путина
Пасха 2024: 5 мая миллионы православных верующих отмечают Светлую Пасху
05 мая 2024, 11:51

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Пасха является древнейшим и самым главным христианским праздником. Она относится к так называемым «кочующим» праздникам и в этом году выпала на 5 мая.
О главных событиях, которые успели произойти на Пасху в 2024 году, расскажет редакция «Радио 1».

История Пасхи


Сперва обратимся к истории главного христианского праздника и узнаем, как появилась традиция отмечать Пасху.

Сегодня принято считать, что Пасха связана с воскресением Иисуса Христа.

Однако, раньше Пасху отмечали как день, в который Бог наслал на Египет последнее, десятое наказание из-за отказа фараона освободить рабов. Само слово «пасха» происходит от еврейского «песах», что переводится как «прошел мимо» и отсылает к библейскому преданию об исходе евреев из Египта. Согласно Библии, евреи жили в Египте более 400 лет, пока однажды их численность не превысила численность египтян. Тогда фараон повелел обратить евреев в рабов, а всех новорожденных евреев убить. Однако одного из них, будущего освободителя Моисея, удалось спасти.

Когда Моисей вырос, то пришел к фараону с просьбой отпустить его людей, но фараон отказался. После этого разгневанный Бог наслал на Египет десять бедствий (десять казней египетских) — в стране разразился голод, мор и неурожай. В преддверии десятой ночи, когда должны были погибнуть все египетские первенцы, Бог передал через Моисея совет: пусть каждая еврейская семья зарежет ягненка и помажет его кровью дверь своего дома — это спасет их младенца от смерти.

Евреи последовали совету и покрыли свои дома кровью ягнят, в результате, смерть действительно не тронула ни одного иудейского ребёнка. Именно после этого ягнёнок стал незаменимым пасхальным символом.
Фото: iStock/Nadezhda Dorokhova

Удар ВСУ по православной церкви


Вчера Telegram-канал Mash сообщил, что Вооружённые силы Украины попытались нанесли удар по Свято-Троицкому православному храму. Под очередной обстрел противника попала многострадальная Белгородская область, в частности — село Муром в Шебекинском округе. Украинский снаряд упал прямо рядом с храмом в канун самого святого христианского праздника.

К счастью, системам противовоздушной обороны удалось отбить снаряд и до Свято-Троицкого храма он не долетел. В результате обстрела никто не пострадал.
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Сожжение Нового Завета


2 мая в Ставропольском крае трое молодых людей совершили публичное сожжение Нового Завета. Книгу подожгли во дворе частного дома, всё происходящее было заснято на камеру, а затем опубликовано в мессенджере.

После того, как история была предана огласке, поджигатели принесли публичные извинения и пообещали больше не совершать подобных поступков.

Несмотря на извинения, поджигатели священной книги были арестованы. На них возбудили уголовное дело по статьям: «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Фото: iStock/Javier_Art_Photography

Поздравление Владимира Путина


После ряда событий, омрачивших Светлое пасхальное воскресенье, россиян поспешил поздравил президент Владимир Путин. В официальном Telegram-канале Кремля опубликовали поздравление главы российского государства, в котором он напомнил, что с давнего времени сохранившиеся в России пасхальные традиции вдохновляют на совершение добрых дел и устремлений.

Также стало известно, что Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили ночное богослужение, которое в храме Христа Спасителя, провёл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Фото: Пресс-служба Кремля
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Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Пасхой
05 мая 2024, 09:08

Фото: Пресс-служба Кремля

Российский лидер Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления», — цитирует пресс-служба Кремля слова лидера российского государства.
Фото: Пресс-служба Кремля
В ночь перед Пасхой президент и мэр Москвы Сергей Собянин посетили праздничное богослужение в храме Христа Спасителя, которое провёл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пасха 2024: Когда и как отмечать главный православный праздник
Пасха 2024: Когда и как отмечать главный православный праздник

Напомним о смысле пасхального богослужения. В ночь перед Пасхой верующие собираются на службу в храмах, чтобы прочитать молитвы и священные тексты. Таким образом они выражают благодарность Христу за спасение.

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#пасха
#поздравление
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Слёзы и эмоциональная подавленность: Сексолог объяснил истерики после секса
05 мая 2024, 08:51

Фото: iStock/stefanamer

Плачь после полового акта — это нормальная реакция организма.
Почему так происходит — в беседе с «Газета.ru» объяснила сексолог, ментор и женский наставник Вероника Максимова.

По словам эксперта, слёзы после секса могут быть результатом накопившейся эмоциональной подавленности и волнения. Однако, плачь также может выступать выражением сексуального темперамента и раската эмоций. Иными словами, плакать партнёр может и от удовольствия.

Особо эмоциональным людям слёзы могут помогать вернуться в «реальный мир» после пережитого физического и эмоционального экстаза.

В то же время, если человеку с детства внушали, что секс — занятие постыдное и греховное, при половом акте он может испытывать чувство вины. В этом случае слёзы будут абсолютно нормальным проявлением подавляемых эмоций.

После секса человек может плакать, если в прошлом он пережил негативный опыт, связанный с интимной жизнью.

Максимова заключила, что слёзы после секса — совершенно нормальное проявление человеческих эмоций. Важно выяснить, на что таким образом реагируете именно вы, и постараться проработать эту проблему.

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#психология
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Кабмин постановил создать комиссию по противодействию нелегальной занятости
05 мая 2024, 08:21

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Российское правительство постановило создать межведомственную комиссию субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
«Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемое Положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости», — сообщается в обнародованном документе.

В тексте документа уточняется, что задачей комиссии будет мониторинг результатов работы по противодействию нелегальной занятости.

Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская вынесла на повестку дня проблему неформальной занятости на территории региона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#работа
#закон
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В России зафиксировали резкий рост спроса на определенную услугу перед Пасхой
Спрос на изготовление куличей в России увеличился почти в два раза
05 мая 2024, 06:20

Фото: iStock/Alina Chernyshova

В преддверии праздника Пасхи аналитики «Авито Услуг» решили исследовать, как изменилась ситуация на рынке услуг по изготовлению куличей, творожных пасх и украшенных яиц по сравнению с прошлым годом, и отметили резкий рост спроса на некоторые услуги, передает «Лента.ру».
В целом по России спрос на производство пасхальных продуктов вырос на 32 процента. Что касается кулича, то в среднем по России его заказывают в два раза чаще, чем в прошлом году. В Новосибирске спрос на пасхальный хлеб вырос почти в девять раз. В Ставрополе эта услуга стала популярнее почти в семь раз, а в Казани – почти в пять. Красноярцы и омичи заказывают куличи в четыре раза больше, чем в прошлом году. Что касается творожной пасхи, то больше всего заказов оформляют в Сочи, Уфе и Калининграде.

Также в последнее время набирает популярность новая услуга по украшению пасхальных яиц. Помимо окрашивания куриных яиц, мастера предлагают услугу по изготовлению шоколадных и декоративных яиц. Спрос на эту услугу вырос в 2,5 раза по всей России, причем больше всего – на 500 процентов – в Челябинске.

Ранее терапевт Елена Малышева и иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в эфире программы Первого канала «Жить здорово!» предупредили россиян о вреде яичных красителей.

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