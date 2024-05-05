Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил со Светлой Пасхой прихожан Храма Рождества Иоанна Предтечи в Одинцово, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
«Сегодня у нас во всех подмосковных храмах проходят службы, и самое главное – царит хорошее настроение! Хочу поздравить вас с праздником, пожелать всем нам мира, Победы! Мы приехали в Храм Рождества Иоанна Предтечи. Я слышал очень много добрых слов в адрес его настоятеля. Дай Бог, чтобы храм всегда был полон!», — сказал глава Подмосковья.Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор прибыл в одинцовский храм к вечерней службе. Он поставил свечу к иконе «Воскресение Христово», а также пообщался с прихожанами и настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи.
Выяснилось, что некоторые прихожане в свободное время работают при храме. В их числе Татьяна Пузан, муж который погиб год назад на полях специальной военной операции. Сейчас Татьяна в одиночку воспитывает троих детей. Воробьёв пообещал навестить прихожанку храма и оказать ей необходимую помощь.
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Евгения Парфентьева