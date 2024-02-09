Андрей воробьёв встретился в с главой Раменского в рамках рабочей встречи

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«Раменский городской округ очень значим для Подмосковья. У него большая территория с многочисленными предприятиями. Есть вопросы, связанные с образованием, благоустройством – все то, что волнует наших жителей. В этом году Раменский и еще ряд округов обратили на себя внимание перебоями с электроснабжением. Это связано с большим количеством людей, проживающих в СНТ и коттеджных поселках. Ранее на встрече с министром энергетики РФ мы обсудили строительство двух питающих центров в вашем округе в партнерстве с компанией «Россети Московский регион», — поделился губернатор.
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