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Андрей воробьёв встретился в с главой Раменского в рамках рабочей встречи

09 февраля 2024, 11:43
Фото: Антон Чернов

Фото: Антон Чернов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой Раменского городского округа Николаем Ханиным. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В рамках встречи были подняты вопросы о развитие муниципалитета, а также реализацию губернаторских и президентских программ.

«Раменский городской округ очень значим для Подмосковья. У него большая территория с многочисленными предприятиями. Есть вопросы, связанные с образованием, благоустройством – все то, что волнует наших жителей. В этом году Раменский и еще ряд округов обратили на себя внимание перебоями с электроснабжением. Это связано с большим количеством людей, проживающих в СНТ и коттеджных поселках. Ранее на встрече с министром энергетики РФ мы обсудили строительство двух питающих центров в вашем округе в партнерстве с компанией «Россети Московский регион», — поделился губернатор.


Стоит отметить, что для решения проблемы с перегрузкой сетей до 2026 в округе постоят ​три высоковольтные подстанции.

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Лучший способ борьбы с Альцгеймером: как управление вертолётом помогает победить болезни
Пилот вертолета: где и как учат в Подмосковье
09 февраля 2024, 12:00

Ежегодно 9 февраля в России отмечают День работника гражданской авиации — профессиональный праздник летчиков и тех, кто ежедневно и круглосуточно обеспечивает воздушные пассажирские перевозки по всему миру. И если про пилотов самолетов снято множество фильмов и рассказано сотни историй, то про жизнь и работу вертолетчиков нам известно мало. Журналист «Радио 1» Екатерина Шмакова отправилась на учебную базу Подмосковья и выяснила, кто может сесть за штурвал вертолета и как посадить судно без работающего двигателя.
Как стать пилотом вертолета?

Отучиться на пилота вертолетов в Подмосковье можно в нескольких местах: в Реутове, Яхроме и Истре. Последний считается одним из самых лучших и опытных, – именно в «Хелипорт Истра» сконцентрировано самое большое количество вертолетов и вертолетчиков, отсюда стартовало несколько кругосветных путешествий. Здесь готовят частных пилотов, которые не могут зарабатывать на полетах, потому и обучение занимает всего 3,5 месяца. За это время курсанты изучают теорию, отрабатывают тренаж и оттачивают полученные навыки на практике.

«Теория включает в себя вертолетовождение, метеорологию, воздушное право, человеческий фактор. Тренаж заключается в том, что курсант выполняет определённые манипуляции в кабине вертолета. То есть вертолет выкатывается на летное поле, и курсант просто оттачивает механику под контролем пилота-инструктора, запоминает последовательность действий, на практике, на пальцах ощущает движение рычагов управления», – рассказал директор АУЦ «Хелипорт Истра», ГК «Хелипорты России» Денис Шанькин.

Только после успешно сданных промежуточных экзаменов студента допускают к полетам. На них отведено 43 часа. За это время ученик должен отработать висение, полеты по кругу, полеты по коробочке и многое другое. Студентов готовят также и к экстренным ситуациям – пожар в кабине или отказ двигателя.

«Я считаю, что вертолет еще безопаснее, чем самолет. Он спокойно может осуществить посадку с выключенным двигателем в режиме авторотации. Вспомните кленовое семечко, которое не падает на землю как камень, а за счет вращения лопасти перемещается. Также перемещается и вертолет. Например, вертолет Robinson 44 спокойно с высоты 300 метров может выбрать место для посадки в радиусе полутора километров с выключенным двигателем. При том, что вертолету для посадки нужна полянка диаметром 25 метров, что составляет это два масштаба винта. Так что проще найти – кукурузное поле или площадку 25 метров?» – смеется Денис Шанькин.

Для получения удостоверения пилота не нужно обладать аналитическим складом ума или особыми физическими навыками, заверил преподаватель авиационно-учебного центра «Хелипорт Истра» Валерий Гагарин. Чтобы освоить пилотирование, достаточно хорошо учиться в школе.

«Тяжелее всего обучение дается тем слушателям, которые имеют неудовлетворительную подготовку в плане школьной программы. Здесь требуется знание географии, математики, физики. Если человек хорошо окончил школу, ничего сложного в плане теоретической подготовки нет. Здесь работают две основные формулы: расстояние равно скорости, умноженному на время, и сила равна массе, умноженной на ускорение», – рассказал преподаватель.

Помимо базовых школьных знаний важно здоровье. Все пилоты регулярно проходят врачебно-лётную экспертную комиссию, где проверяют в том числе и психологическое состояние.

«Для пилота вертолетов важно хорошее здоровье, психологическая устойчивость и моторика. Хорошо, если человек занимается игровыми видами спорта: футболом, волейболом, хоккеем, катается на велосипеде или плавает. Хуже, если человек зажат спортом. Например, зажимает человека тяжелая атлетика. Не приветствуется бокс, потому что там возможна потеря сознания. Если врач узнает, что человек терял когда-то сознание, он никогда не допустит этого человека к полетам», – добавил собеседник.

Кто может выучиться на пилота вертолета?

Ограничений по возрасту и полу на пилотских курсах нет. Единственное требование к ученикам – среднее специальное или высшее образование.

«Девушки у нас достаточно часто приходят на обучение. И в отличие от остальных вузов у нас процент внушительный – не менее 30 процентов – это девушки. Единственное, что в соответствии с действующим законодательством мы работаем в формате дополнительного профессионального образования. Соответственно, желающие пройти у нас обучение, должны иметь среднее специальное или высшее образование. От этого зависит нижняя граница возраста – в среднем это получается от 20 лет. Верхней планки у нас не существует, у нас и 70-летние курсанты были», - рассказал Денис Шанькин.
Фото: Радио 1

Действующие пилоты также могут прийти на обучение и пройти переквалификацию. Дело в том, что в летном удостоверении указывается только тот вертолет, на котором учился курсант.

«Если к нам приходит пилот и проходит обучение на вертолете Robinson 44, то в его удостоверении уедет указан вертолет Robinson 44. Если он хочет освоить новый тип вертолета, например, Eurocopter 130, он у нас также можете пройти переподготовку, которая занимает всего месяц», - добавил представитель учебного центра, отметив, что в Истре обучают пилотов вертолетов Robinson R44, Robinson R66, Eurocopter EC130, Bell 407, Agusta A119 Koala и AS 350.

В Истру за удостоверением пилота приезжают и иностранцы. Недавно на обучение прилетел Елисей, которые больше десяти лет живет в Монголии. Он рассказал, что выбирал между подмосковным и канадским центром. В результате отправился в Россию из-за короткого срока обучения.

Зачем учиться на пилота вертолетов?

Цели у всех курсантов разные. Для одних — это давняя мечта, а для других – способ борьбы с заболеваниями.

«Один возрастной курсант рассказал, что он пришел на обучение по совету психиатра, потому что это лучший способ борьбы с Альцгеймером. Когда ты осваиваешь такой необычный навык, нейронные связи начинают работать по-другому. Когда мой инструктор объясняет, как управлять вертолетом, он предлагает представить, что вы сидите на намыленном арбузе и пытаетесь шваброй сохранить равновесие. В управлении вертолетом задействованы обе руки и обе ноги. И это настолько несвойственно человеку, что понять это очень сложно», - поделился директор авиационно-учебного центра.
Некоторые из выпускников становятся добровольными спасателями, осуществляя поиск потерявшихся людей на собственных вертолетах. Один из прошедших обучение пилотов несколько лет назад объединил это общественное движение в поисково-спасательный отряд «Ангел».

Для кого-то вертолет – это способ сократить время в дороге или увидеть места, недоступные для самолетов.

«Один из наших курсантов живет не в Москве, а там, где с полетами проще. Он рассказывает, что машину использует реже, чем вертолет. Друг у него живёт на другой стороне озера, и на машине к нему ехать два часа, а на вертолете он долетает всего за десять минут», - рассказал Денис Шанькин.
В 2013 году группа пилотов также совершила первое в России кругосветное путешествие на вертолетах. Два экипажа на вертолетах Robinson стартовали в подмосковной Истре и преодолели путь в 40 тысяч километров. Их маршрут проходил через все климатические зоны. Пилоты увидели красоты европейских стран, Гренландии, Америки и северной Африки.

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#истра
#обучение
#лётчик
#подмосковье
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В Дмитрове провели бизнес-урок для школьников
09 февраля 2024, 11:51

Фото: пресс-служба аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей

Урок предпринимательства, посвящённый основам маркетинга, провели для учеников Дмитровской школы, сообщает пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена Московской области.

«Спикером на занятии стал директор маркетингового агентства Илья Шатаев. Он рассказал об особенностях работы агентства, самых интересных реализованных проектах и специфике работы в сфере маркетинга в настоящее время», — отмечается в сообщении.

На занятии школьники разработали собственные бизнес-планы. А замглавы Дмитровского округа Светлана Тарасова рассказала ребятам о мерах государственной поддержки и льготах, на которые могут рассчитывать молодые предприниматели.

Урок прошёл в рамках областного проекта «Предпринимательские классы», который реализуется по инициативе бизнес-омбудсмена Подмосковья Владимира Головнёва.

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#дмитров
#школьники
#уроки
#бизнес
#предприниматели
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09 февраля 2024, 11:27
В подмосковном заповеднике «Звенигородское городище» усилят защиту природы
09 февраля 2024, 10:57

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Памятник природы «Звенигородское городище», расположенный на территории Одинцовского городского округа, будет реорганизован, изменения коснутся режима защиты экологии, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Устаревший режим охраны не запрещает устройство туристских стоянок на территории «Звенигородского городища». Нет также запрета на разведку и добычу полезных ископаемых. Все это негативно отражается на состоянии памятника природы и ставит под угрозу сохранность ценных природных комплексов и объектов территории. Поэтому был разработан проект о реорганизации этой природной территории», — сообщил глава министерства Тихон Фирсов.

Новое положение о заказнике призвано защитить природные ценности «Звенигородского городища»: уникальную форму рельефа, старые сосновые леса, места произрастания таких редких цветов, как колокольчик персиколистный, фиалка душистая и ландыш майский.

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#экология
#природа
#звенигород
#одинцовский городской округ
#тихон фирсов
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Представитель областного бизнес-омбудсмена проведёт приём в Волоколамске
09 февраля 2024, 10:37

Фото: пресс-служба аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей

Предпринимателей приглашают на приём-консультацию, которую проведёт в Волоколамске руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по округам Лотошино, Шаховская и Волоколамск Наталья Караськова. Мероприятие назначено на вторник, 13 февраля, сообщает пресс-служба аппарата подмосковного бизнес-омбудсмена.
«На приёме будут рассматриваться вопросы, связанные с открытием бизнеса, мерами поддержки, а также рассматриваться претензии к должностным лицам из-за неправомерных решений или бездействия», — отмечается в сообщении.
Для того, чтобы попасть на приём, нужно предварительно записаться по телефону: 7 (929) 625-31-52. Приём будет проводиться с 11:00 до 12:00 по адресу: город Волоколамск, улица Революционная, дом №7/2.

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#предприниматели
#бизнесмен
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Из-за мощного снегопада подмосковные энергетики работали в усиленном режиме
09 февраля 2024, 09:59

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Энергетики обеспечили стабильное электроснабжение в Подмосковье в условиях мощного снежного циклона. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
7 февраля на Подмосковье обрушился снежный циклон «Ольга», из-за которого на территории региона бушевала сильнейшая метель и ветер с порывами до 15-17 м/с.

«В непогоду специалисты «Россети Московский регион» смогли обеспечить устойчивое функционирование электросетевого комплекса на всей территории Подмосковья. С этой целью проводился непрерывный контроль работы оборудования подстанций и линий электропередачи. Также вовремя была проверена работа средств связи, телемеханики и телеизмерений. Подготовлен автотранспорт к работе в условиях интенсивного снегопада и низкой видимости на дорогах», — отметили в министерстве.

Кроме этого, на дежурстве находились 303 бригад в составе 1198 человек и 363 единиц спецтехники, которые готовы были в любой момент к проведению возможных аварийно-восстановительных работ.

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#подмосковье
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#россети
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В Подмосковье в 2024 году отремонтируют более 20 объектов спорта и культуры
09 февраля 2024, 09:56

Фото: Фотобанк МО/Константин Семенец

Девять спортивных объектов и 14 ДК на территории Подмосковья планируется капитально отремонтировать в текущем году, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Вопрос о ремонте спортивных и культурных учреждений обсуждался на заседании Комитета регионального парламента по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике.

«Все работы по модернизации и развитию социальной инфраструктуры ведутся в первую очередь в рамках исполнения наказов наших жителей. Капремонт любого учреждения — долгожданное событие, всё должно быть сделано в срок и исключительно на совесть», — отметила председатель комитета Линара Самединова.
Она добавила, что депутаты областной Думы уделают особое внимание контролю за ходом таких ремонтных работ.

В число девяти спортивных объектов, которые планируется капитально отремонтировать в этом году, входит стадион «Авангард» в Коломне, бассейн «Бриз» в Дмитрове, стадион «Чайка» в Королёве и пр. Среди запланированных к ремонту объектов культуры есть дом культуры «Октябрь» в Лосино-Петровском, КДЦ «Заря» в Балашихе, дворец культуры в Ступине и ряд других.

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#капитальный ремонт
#спорткомплекс
#дом культуры
#мособлдума
#подмосковье
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В Подмосковье строят новый детский сад на 360 детей
09 февраля 2024, 09:38

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Детсад строят в в ЖК «Пригород Лесное» Ленинского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На данный момент уже завершили работы по устройству монолитного каркаса здания и выполнен монтаж окон ,а также почти окончены работы по каменной кладке.

«Детский сад сможет принять воспитанников от 2 до 7 лет и создаст 55 рабочих мест, ввод объекта в эксплуатацию намечен на IV квартал текущего года. Для каждой группы в здании площадью 4,7 тыс. кв. метров предусмотрен блок помещений с игровой, спальней, буфетной, раздевалкой и санузлами. Занятия музыкой и физкультурой будут проходить в оборудованных залах. Также запроектированы кружковые для дополнительных развивающих занятий», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что новое дошкольное учреждение на сегодняшний день уже готово на 72%.

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#подмосковье
#детский сад
#строительство
#ленинский городской округ
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«Карлсон не струсил и не сдулся»: Медведев похвалил Карлсона за интервью с Путиным
Медведев: Путин рассказал западному миру почему никакой Украины не было
09 февраля 2024, 08:21

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал Западу, почему Украины никогда не было, нет и не будет. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Президент России (Владимир Путин – ред.) максимально тщательно и подробно рассказал западному миру почему никакой Украины не было, нет и не будет. Такер Карлсон не струсил и не сдулся», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

На официальном сайте Кремля на двух языках — русском и английском — появился текст, а также видеозапись интервью, которое российский президент Владимир Путин дал популярному американскому журналисту и телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этого приехал в Москву.

Главными темами беседы, прошедшей 6 февраля в Кремле, стали специальная военная операция России, отношения Москвы с Вашингтоном и Киевом, рассказ об истории Украины, подрыв «Северных потоков», отношения Запада и Китая и другие важнейшие международные темы.

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