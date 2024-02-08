Воробьёв поставил задачу подмосковной Прокуратуре обеспечить права избирателей

«С каждым из присутствующих мы регулярно встречаемся на разных территориях, чтобы решать самые насущные вопросы, реагировать на возникающие вызовы. По традиции собираемся в начале года на расширенной коллегии, чтобы подвести итоги. Хотел бы поблагодарить вас за совместную продуктивную работу», – подчеркнул Воробьёв.
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