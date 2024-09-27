«Анемия и белковая недостаточность»: Диетолог рассказала, кому нельзя отказываться от мяса

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27 сентября считается Всемирным днем без мяса. Известно, что самыми первыми вегетарианцами были Адам и Ева. Живя в райском саду, они питались только растительной пищей.
Сейчас многие люди отказываются от мясных продуктов по самым разными причинам: похудеть, поправить здоровье, получить легкость. Однако, по словам нутрициологов, в мясе содержится необходимый для организма строительный материал — белок. Так ли безопасно прописывать себе «безмясную» диету?
Врач, диетолог, психолог Лидия Ионова в беседе с «Радио 1» сообщила, что все зависит от того, какой именно человек отказывается от мяса.
Она напомнила, что на земле есть конфессии и религии, в которых исключается употребление мяса, однако это не мешает людям быть здоровыми.
Лидия Ионова добавила, что отказ от мяса зависит от состояния здоровья человека.
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Врач, диетолог, психолог Лидия Ионова в беседе с «Радио 1» сообщила, что все зависит от того, какой именно человек отказывается от мяса.
«Если это женщина до климактерического периода, то могут быть риски железо-дефицитной анемии, а если это мужчина с риском сердечно-сосудистых заболеваний, то для него это может быть исключительно полезно и замечательно. Это очень индивидуально», — сказала эксперт.
Она напомнила, что на земле есть конфессии и религии, в которых исключается употребление мяса, однако это не мешает людям быть здоровыми.
«Мясо мы заменяем растительными белками и правильным сочетанием бобовых и злаковых культур. Например, если мы едим что-то, приготовленное из бобовых (чечевицу, нут, фасоль), а потом дополняем это крупяным гарниром, то это будет очень хорошо с точки зрения аминокислотного состава, а аминокислоты — это те кирпичики, из которых белки и состоят. Если мы выбираем из растительных продуктов, то мы можем выбрать соевый сыр или творог, он тоже прекрасен по составу и содержит много железа», — посоветовала диетолог.
Лидия Ионова добавила, что отказ от мяса зависит от состояния здоровья человека.
«Не рекомендуется отказываться от мяса людям с железно-дефицитной анемией, белковой недостаточностью или в послеоперационный период. Но здесь нет никакого черно-белого мышления, потому что все зависит от того, кому, с чем и для чего рекомендуется воздерживаться от мяса или наоборот его есть», — заключила врач.
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Анастасия Бондарева