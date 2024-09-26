Гастроэнтеролог рассказал, как часто можно пить кофе без вреда для здоровья

Фото: iStock/zhudifeng
Кофе может активизировать мозговую деятельность и снизить усталость, однако стоит помнить, что кофе необходимо употреблять правильно для извлечения максимальной пользы от напитка. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», к.м.н. Евгений Белоусов.
«Рекомендуемая доза кофе для взрослого человека — это одна-две чашки в день. Лучше всего пить кофе во время второго завтрака, когда организму требуется поддержка для активной работы. При этом не стоит употреблять кофе натощак — это может вызвать раздражение слизистой желудка», — рассказал Белоусов в беседе с «Известиями».
Он также предупредил, что кофе не стоит смешивать с алкоголем. Специалист пояснил, что кофеин стимулирует нервную систему, при этом алкоголь разрушает нервные клетки. Подобное сочетание опасно для сердечно-сосудистой системы и печени.
Читайте также:
Врач назвала продукты, провоцирующие появление целлюлита
Гинеколог перечислила привычки, уничтожающие женское либидо
Нарколог Холдин предупредил о смертельной опасности сочетания кофе с сигаретами
Элина Позднякова