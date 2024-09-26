Диетолог назвала самую бесполезную кашу

«Эти медосмотры помогают выявить факт употребления детьми и подростками психоактивных веществ, а значит своевременно оказать им квалифицированную наркологическую помощь. Всего с начала этого года было проведено свыше 51 тысячи профосмотров, из них более 45,7 тыс. — среди школьников и более 5,3 тыс. — среди студентов», — сказал главный внештатный психиатр-нарколог областного Минздрава Виталий Холдин.

