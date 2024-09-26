Диетолог назвала самую бесполезную кашу

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Манная каша не подходит для завтрака, так как она имеет высокий гликемический индекс и содержит мало полезных веществ. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
Она пояснила, что манная каша является рафинированным продуктом, который прошел серьезную обработку.
По ее словам, манная крупа имеет низкую питательную ценность, в ней содержится мало белка, витаминов и микроэлементов.
Лучше всего на завтрак есть овсяную кашу, которая содержит большое количество белка, сложные углеводы и клетчатку. Овсянку достаточно есть раз в неделю. Для максимальной пользы к ней необходимо добавить кусочек сыра или яйцо, а также банан сухофрукты или ягоды.
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«Это та же самая пшеница, просто в более легкоусвояемой форме. Она очень быстро всасывается, повышает уровень глюкозы и примерно через час опять дает чувство голода. Поэтому начинать с нее день не стоит», — рассказала Дианова в беседе с «Москвой 24».
По ее словам, манная крупа имеет низкую питательную ценность, в ней содержится мало белка, витаминов и микроэлементов.
Лучше всего на завтрак есть овсяную кашу, которая содержит большое количество белка, сложные углеводы и клетчатку. Овсянку достаточно есть раз в неделю. Для максимальной пользы к ней необходимо добавить кусочек сыра или яйцо, а также банан сухофрукты или ягоды.
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Элина Позднякова