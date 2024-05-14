Анестезиолог-реаниматолог купила квартиру в Ленинском городском округе

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Врач из Перми купила квартиру в Подмосковье в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Последние 3 года из общего 10-летнего стажа Анита Кайсина работает в ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр».
Программой «Социальная ипотека» могут воспользоваться медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры. С условиями получения ипотеки можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.
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«В моей специальности есть нюанс. Нам важно не бояться прикасаться к нашим крошечным пациентам, они выхаживаются от 500 грамм. Это очень большая ответственность. При этом невероятно радостно видеть результат своей работы, когда у малюток все получается.», — отметила женщина.
Программой «Социальная ипотека» могут воспользоваться медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры. С условиями получения ипотеки можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.
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Мира Полтева