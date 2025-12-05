Angara Security: хакеры стали активнее атаковать госсектор и ИТ

05 декабря 2025, 08:09

Фото: iStock/welcomia

Компании из финансовой сферы в России утратили интерес у хакеров. Злоумышленники переключились на другие отрасли, включая государственные учреждения, ИТ, промышленность, строительство и логистику. Об этом сообщает Angara Security.