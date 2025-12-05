Angara Security: хакеры стали активнее атаковать госсектор и ИТ
Компании из финансовой сферы в России утратили интерес у хакеров. Злоумышленники переключились на другие отрасли, включая государственные учреждения, ИТ, промышленность, строительство и логистику. Об этом сообщает Angara Security.
Финансовый и IT-секторы теперь делят первое место по количеству расследованных инцидентов, каждый из них составляет 17%. На третьем месте оказался государственный сектор с долей в 14%.
Интерес к новым целям заметен. Сферы «Строительство и инжиниринг» и «Производство» составляют по десять процентов инцидентов. Транспорт и логистика, а также недвижимость и управление активами фиксируют по семь процентов.
Эксперты отмечают, что хакеры адаптируются к изменяющимся условиям и ищут более уязвимые объекты для атак.
Читайте также: