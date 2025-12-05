В Госдуме захотели повысить возраст продавцов табачной и алкогольной продукции до 21 года
Депутат Гусев предложил запретить лицам моложе 21 года работать продавцами алкоголя
Депутаты Госдумы предложили запретить лицам младше 21 года работать в сфере розничной продажи табака, никотинсодержащей и алкогольной продукции. Соответствующий межфракционный законопроект будет внесен в Госдуму в эту пятницу, передает РИА Новости со ссылкой на текст документа.
В настоящее время Трудовой кодекс запрещает на таких работах труд лиц до 18 лет, однако не регулирует участие в подобной деятельности совершеннолетних от 18 до 20 лет.
По мнению авторов проекта, молодые люди указанной возрастной группы часто не обладают необходимой социальной зрелостью и ответственностью для строгого соблюдения запрета на продажу табака и алкоголя несовершеннолетним.
«Эффект уральского Володьки»: Семья лишилась квартиры из-за алкоголизма продавца
«Мы видим, что значительная часть продаж табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним происходит там, где за прилавком стоят совсем такие же молодые люди. Особенно во время каникул», — отметил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.Принятие законопроекта призвано повысить профессиональную ответственность продавцов и укрепить защиту прав детей и молодежи.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что несовершеннолетний не должен видеть так называемые «наливайки» рядом со школой или во дворах жилых домов. Алкогольные магазины на пути следования совершеннолетнего отрицательно сказываются на его мировоззрении.