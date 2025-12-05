В Госдуме захотели повысить возраст продавцов табачной и алкогольной продукции до 21 года

05 декабря 2025, 01:23

Депутат Гусев предложил запретить лицам моложе 21 года работать продавцами алкоголя

Фото: iStock/artursfoto

Депутаты Госдумы предложили запретить лицам младше 21 года работать в сфере розничной продажи табака, никотинсодержащей и алкогольной продукции. Соответствующий межфракционный законопроект будет внесен в Госдуму в эту пятницу, передает РИА Новости со ссылкой на текст документа.





В настоящее время Трудовой кодекс запрещает на таких работах труд лиц до 18 лет, однако не регулирует участие в подобной деятельности совершеннолетних от 18 до 20 лет.



По мнению авторов проекта, молодые люди указанной возрастной группы часто не обладают необходимой социальной зрелостью и ответственностью для строгого соблюдения запрета на продажу табака и алкоголя несовершеннолетним.





«Эффект уральского Володьки»: Семья лишилась квартиры из-за алкоголизма продавца

«Мы видим, что значительная часть продаж табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним происходит там, где за прилавком стоят совсем такие же молодые люди. Особенно во время каникул», — отметил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.