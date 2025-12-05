В России предложили повысить минимальный размер пенсии до 50 тысяч рублей

05 декабря 2025, 08:10

Миронов предложил повысить минимальный размер пенсии по старости до 50 тысяч

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» выступили с предложением повысить минимальный размер страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей. Обращение на имя председателя Соцфонда РФ Сергея Чиркова есть в распоряжении РИА Новости.