В России предложили повысить минимальный размер пенсии до 50 тысяч рублей
Депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» выступили с предложением повысить минимальный размер страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей. Обращение на имя председателя Соцфонда РФ Сергея Чиркова есть в распоряжении РИА Новости.
Лидер партии Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова в письме указали, что минимальная выплата пенсионерам должна составлять не менее 50 тысяч рублей. Миронов отметил, что текущая минимальная страховая пенсия составляет около 13,3 тысяч рублей, что значительно ниже прожиточного минимума пожилого гражданина, который на федеральном уровне составляет примерно 15,2 тысячи рублей. По его мнению, повышение выплат до 50 тысяч обеспечит пенсионерам достойный уровень жизни и поможет им оставаться активными.
Лантратова же подчеркнула, что такие выплаты не только обеспечат старшему поколению базовый комфорт, но и позволят им продолжать участвовать в социально-экономической жизни страны.
Читайте также: