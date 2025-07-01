«Ангарского маньяка» вновь осудят за убийство

01 июля 2025, 11:12

«Ангарского маньяка» Михаила Попкова осудят за ещё одно убийство

Фото: iStock/Farion_O

Михаила Попкова, известного как «Ангарский маньяк» или «Тень Чикатило», хотят осудить за очередное убийство.