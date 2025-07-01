«Ангарского маньяка» вновь осудят за убийство
Михаила Попкова, известного как «Ангарский маньяк» или «Тень Чикатило», хотят осудить за очередное убийство.
Михаил Попков признался, что в 2011 году он забил женщину топором. Случилось это за местным дворцом культуры. Тело женщины он облил бензином и поджёг, а сам сбежал с места преступления.
«Ангарскому маньяку» приписано уже 86 жертв. Большая часть из них — женщины. Схема действия Михаила Попкова проста: он знакомился с жертвами на улице, заманивал их в машину, а затем увозил в места, где нет людей. Его орудием были все колюще-режущие предметы: топоры, ножи и отвёртки.
В прошлом Попков был милиционером и порядочным семьянином. Нападал на жертв с 1992 по 2011 годы. В 2014-м году он был задержан: ему выдвинули пожизненный срок в «Чёрном дельфине» (колония особого режима, в которой содержатся безжалостные преступники).
По настоящее время Попков признаётся в новых убийствах.
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