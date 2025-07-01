В поселке Нижнесортымский мигранты зверски избили школьника, сломав ему ребра
В поселке Нижнесортымский подростки-мигранты жестоко избили 13-летнего школьника, причинив ему переломы ребер и угрожая дальнейшей расправой. Об этом инциденте сообщила мать пострадавшего, передает Telegram-канал «Мегаполис Югра».
Женщина рассказала, что ее сын в течение двух недель терпел сильную боль, боясь рассказать о случившемся. Правда вскрылась лишь после обращения в больницу, где и были обнаружены переломы.
По словам матери, в избиении участвовали подростки в возрасте от 14 до 16 лет. Из-за произошедшего она вывезла сына из поселка, опасаясь за его безопасность. Правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию.
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