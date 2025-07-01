Житель Петербурга расправился с женой на глазах у ребенка и спрятал ее труп в диване

01 июля 2025, 10:19

Житель Колпино убил жену на глазах у ребенка и спрятал ее труп в диване

Фото: iStock/zoka74

Житель Колпино убил жену на глазах у ребенка и спрятал ее труп в диване. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.