Житель Петербурга расправился с женой на глазах у ребенка и спрятал ее труп в диване
Житель Колпино убил жену на глазах у ребенка и спрятал ее труп в диване. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.
О произошедшем полиции сообщила 63-летняя пенсионерка. По ее словам, ей позвонил внук и в слезах рассказах о смерти мамы.
В квартире на улице Севастьянова в Колпино сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 40-летней женщины, которое было спрятано в бельевом ящике дивана. На ее голове и шее эксперты насчитали 14 коло-резанных ран, а все тело покрыто гематомами. По предварительной информации, удары наносились с такой силой, что клинок ножа сломался.
На месте преступления задержали 44-летнего подозреваемого. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками.
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