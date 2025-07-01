Дело блогера Варламова* направили в суд

01 июля 2025, 10:55

Дело Варламова*, обвиняемого в фейках о ВС РФ, направили в суд

Илья Варламов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Мещанская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Ильи Варламова*. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.