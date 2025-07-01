Дело блогера Варламова* направили в суд
Мещанская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Ильи Варламова*. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Блогеру заочно предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей для иноагентов. Публикуя посты в социальных сетях, Варламов* не указывал, что является иностранным агентом. Находясь за пределами России, он распространял заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ.
Уголовное дело будет направлено в Мещанский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении Варламова*, объявленного в межгосударственный розыск, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
*Признан в РФ иностранным агентом
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