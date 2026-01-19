Аниматоры-аферисты работали в Новосибирске во время новогодних праздников

19 января 2026, 15:05

Фото: iStock/Motortion

В Новосибирске во время новогодних праздников на улице Ленина заметили аниматоров в костюмах животных, которые навязывали окружающим платные услуги. Об этом сообщили в городской администрации.





По данным пресс-службы, деятельность аниматоров не имела законных оснований, а перекрытие участка улицы организовано только для размещения световых инсталляций и фотозон.





«Проведение коммерческих мероприятий, работа аниматоров или организация платных фотосессий департаментом не планировались», — рассказали в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города в ответ на запрос Om1 Новосибирск.