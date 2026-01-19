Аниматоры-аферисты работали в Новосибирске во время новогодних праздников
В Новосибирске во время новогодних праздников на улице Ленина заметили аниматоров в костюмах животных, которые навязывали окружающим платные услуги. Об этом сообщили в городской администрации.
По данным пресс-службы, деятельность аниматоров не имела законных оснований, а перекрытие участка улицы организовано только для размещения световых инсталляций и фотозон.
«Проведение коммерческих мероприятий, работа аниматоров или организация платных фотосессий департаментом не планировались», — рассказали в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города в ответ на запрос Om1 Новосибирск.
Так, после многочисленных жалоб на навязывание услуг, незаконную торговлю сувенирами и использование птиц для фотосъемок мэрия направила официальное письмо в Управление МВД с просьбой усилить патрулирование улицы Ленина для предотвращения противоправных действий.
Минувшим летом похожую ситуацию зафиксировали у новосибирского зоопарка, где аферисты в ростовых фигурах коня, жирафа и динозавра вымогали деньги за фотографии.