«Я вам про отель, вы мне про сим-карту»: Кологривый довел телефонную мошенницу до срыва
Никита Кологривый заставил телефонную мошенницу сбросить трубку
Актер Никита Кологривый довел до срыва телефонную мошенницу. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
Аферистка предложила продлить номер телефона «клиента», и актер притворился, что не понял ее. Он смешал тему разговора с вымышленной историей об отдыхе на море, бронированием номера и ожиданием девушки в отеле.
«Вы имеете в виду, я продлевать номер буду до завтра? Вы же сказали, что в 15:00 выезд», — поинтересовался у собеседницы Кологривый.Его виртуозная игра слов так запутала аферистку, что она в итоге сама сбросила звонок. Напомним, артист подключился к борьбе с телефонными мошенниками через фрод-рулетку Т-Банка.