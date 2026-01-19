«Я вам про отель, вы мне про сим-карту»: Кологривый довел телефонную мошенницу до срыва

19 января 2026, 13:22

Никита Кологривый заставил телефонную мошенницу сбросить трубку

Никита Кологривый (Фото: Телеграм/nik_kologrivyy)

Актер Никита Кологривый довел до срыва телефонную мошенницу. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал SHOT.





Аферистка предложила продлить номер телефона «клиента», и актер притворился, что не понял ее. Он смешал тему разговора с вымышленной историей об отдыхе на море, бронированием номера и ожиданием девушки в отеле.

«Вы имеете в виду, я продлевать номер буду до завтра? Вы же сказали, что в 15:00 выезд», — поинтересовался у собеседницы Кологривый.