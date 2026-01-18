Россиян предупредили о волне голосового мошенничества

18 января 2026, 13:42

Сенатор Шейкин сообщил о распространении мошенничества с голосовыми сообщениями

Фото: Istock/Alex Cristi

Сенатор Артём Шейкин предупредил о росте мошенничества через голосовые сообщения в мессенджерах. Он рассказал, что злоумышленники часто взламывают аккаунты и рассылают контактам поддельные аудиозаписи с просьбами о деньгах.





В беседе с «RT» Шейкин подчеркнул, что для правдоподобности аферисты используют ИИ, имитирующий голос жертвы на основе старых записей.

«Главный способ защиты в таких случаях — не доверять такому голосу. Если вы получили подозрительное сообщение, обязательно свяжитесь с человеком напрямую по известному вам номеру телефона или напишите ему в другом мессенджере. Не пересылайте коды подтверждения и не переходите по ссылкам, даже если они пришли якобы от «знакомого», — пояснил политик.