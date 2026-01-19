Мошенники отправляют письма с запросом на обновление электронной почты
Мошенники активизировались и начали рассылать письма от имени «Госуслуг». Они просят пользователей обновить свою электронную почту, добавляя фальшивый номер телефона техподдержки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.
В письмах злоумышленники используют логотипы, похожие на официальные, и обращаются к получателям по имени. Они советуют не делиться кодами подтверждения из СМС. Однако это всего лишь уловка для обмана.
Специалисты настоятельно рекомендуют не звонить по указанным номерам. Если вы получили подобное сообщение, лучше игнорировать его и проверить информацию на официальном сайте «Госуслуг». Будьте бдительны и не дайте себя обмануть.
Ранее стало известно, что преступники активно используют туристические сообщества и группы в социальных сетях для поиска потенциальных жертв. Аферисты предлагают им купить несуществующие путёвки по заниженным ценам.
