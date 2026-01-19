Мошенники отправляют письма с запросом на обновление электронной почты

19 января 2026, 09:16

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники активизировались и начали рассылать письма от имени «Госуслуг». Они просят пользователей обновить свою электронную почту, добавляя фальшивый номер телефона техподдержки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.