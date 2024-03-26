Анкара сообщила Москве данные о пребывании двоих боевиков из «Крокуса» в Турции

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Двое из четверых непосредственных исполнителей террористического акта в «Крокус Сити Холле» ранее посещали Турцию. Однако никаких предупреждений со стороны Москвы в их отношении не поступало.
Представители турецких силовых структур тщательно изучают всё, что касается факта пребывания террористов в Турции. В публикации указано, что Анкара все собранные сведения передаёт Москве, как будет делать и далее.
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