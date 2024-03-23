Предполагаемый террорист Назаров предположительно оказался непричастен к теракту

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Рустам Назаров, который проходил по ориентировкам в качестве подозреваемого, предположительно оказался непричастен к теракту. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
Отмечается, что Назаров самостоятельно пришел в полицию в Самаре. По данным источника, он весь день находился дома со своими родными.
В настоящее время Назаров дает показания. По предварительным данным, его рассматривали в качестве подозреваемого по причине того, что автомобиль «Рено» ранее был оформлен на него, оданко, по информации соседей, несколько лет назад он продал машину.
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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В настоящее время Назаров дает показания. По предварительным данным, его рассматривали в качестве подозреваемого по причине того, что автомобиль «Рено» ранее был оформлен на него, оданко, по информации соседей, несколько лет назад он продал машину.
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Екатерина Коршунова