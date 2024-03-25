Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Аминчон Исломов заявил о своей невиновности

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Таксист Аминчон Исломов, обвиняемый в соучастии в теракте в «Крокус сити холле», отверг обвинения. Об этом сообщает издание РИА Новости из зала суда.
Арестованный в понедельник Басманным судом Москвы Аминчон Исломов заявил — «Я невиновен».
В ночь с воскресенья на понедельник для остальных задержанных по делу о событиях в концертном зале «Крокус Сити Холл» была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вооруженные преступники, были найдены с помощью тепловизоров и собак. Об этом сообщил генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.
В понедельник 25 марта заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Ближнем Востоке, началось с минуты молчания в память о жертвах чудовищного теракта, произошедшего в Красногорске.
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В ночь с воскресенья на понедельник для остальных задержанных по делу о событиях в концертном зале «Крокус Сити Холл» была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вооруженные преступники, были найдены с помощью тепловизоров и собак. Об этом сообщил генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.
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Мария Федоровцева