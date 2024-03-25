Террорист Файзов был зарегистрирован в «резиновой квартире»

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
Террорист Мухаммадсобир Файзов, участвовавший в атаке на «Крокус Сити Холл», был временно зарегистрирован в «резиновой квартире» в Иванове. По месту регистрации мужчина не проживал. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Владельца съемной квартиры, организовавшего незаконные условия аренды, уже проверяют на момент пособничества и сотрудничества с террористами.
Известно, что хозяин жилья по имени Андрей организовал хитроумную «бизнес-схему», когда в квартиру прописывались разные люди, но при этом не проживали в ней физически. Сам хозяин недвижимости также проживает в другом месте. Соседи сообщили, что по месту регистрации последний раз видели Мухаммадсобира Файзова около года назад.
Арендодателю может грозить уголовная ответственность за организацию «резиновой квартиры», с 23 марта в нее приходят с осмотрами представители правоохранительных служб.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. В результате трагедии погибли 137 человек, более 180 — пострадали.
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Известно, что хозяин жилья по имени Андрей организовал хитроумную «бизнес-схему», когда в квартиру прописывались разные люди, но при этом не проживали в ней физически. Сам хозяин недвижимости также проживает в другом месте. Соседи сообщили, что по месту регистрации последний раз видели Мухаммадсобира Файзова около года назад.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. В результате трагедии погибли 137 человек, более 180 — пострадали.
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Мария Федоровцева