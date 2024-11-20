Анна Калашникова объяснила, кто и почему не приехал на прощание со Светличной

Прощание со Светланой Светличной состоялось в Белом зале Дома кино, где собрались её близкие, друзья, коллеги и поклонники. Однако в СМИ появилась информация о том, что проводить в последний путь заслуженную артистку РСФСР пришло очень мало гостей. Как на самом деле проходила церемония в беседе с «Радио 1» рассказала актриса, певица и телеведущая Анна Калашникова.