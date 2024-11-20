Анна Калашникова объяснила, кто и почему не приехал на прощание со Светличной

Анна Калашникова (Фото: личный архив)
Прощание со Светланой Светличной состоялось в Белом зале Дома кино, где собрались её близкие, друзья, коллеги и поклонники. Однако в СМИ появилась информация о том, что проводить в последний путь заслуженную артистку РСФСР пришло очень мало гостей. Как на самом деле проходила церемония в беседе с «Радио 1» рассказала актриса, певица и телеведущая Анна Калашникова.
Певица отметила, что сама тяжело переносит подобные мероприятия и причины, по которым некоторые коллеги актрисы не пришли на церемонию, индивидуальны.
По ее словам, желающих выразить соболезнования и проводить актрису было достаточно.
В завершении певица отметила, что место, где проходила церемония прощания со Светланой Светличной, было выбрано правильно.
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«По поводу присутствия коллег, очень сложно комментировать, потому что я сама по себе очень тяжело переношу такие мероприятия. Здесь все индивидуально. Кто-то может не пришел, но прислал цветы, кто-то прислал корзины, кто-то выразил по телефону соболезнования. Я не думаю, что это связано с тем, что она с кем-то мало контактировала. Светлану любят, помнят, ценят очень много. У нее было много и коллег, и друзей», — рассказала Калашникова.
По ее словам, желающих выразить соболезнования и проводить актрису было достаточно.
«За тот период, что я была, людей было достаточно и постоянно привозили, приносили цветы. Кто-то приходил, уходил, то есть движение было постоянно. Пришли и близкие коллеги, артисты, что очень важно, все-таки Светлане 85 лет и многих сокурсников, коллег и друзей уже в жизни нет. Приходили поклонники и поклонницы ее таланта», — добавила Анна.
В завершении певица отметила, что место, где проходила церемония прощания со Светланой Светличной, было выбрано правильно.
«На самом деле очень красиво, что сделали в Доме культуры. Мне очень это понравилось, это действительно очень театрально, очень поэтично и очень сценично, на мой взгляд», — заключила Анна Калашникова.
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Анастасия Хохлова