Алена Кравец: Светлане Светличной мешала ее красота

Актриса Алена Кравец (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
«Красивым, эффектным женщинам, тем более актрисам, очень непросто. Я считаю, что за счет ее необычности, «несоветскости», так скажем, ее талант за красотой был недооценен. Недооценили ее как актрису, она была гениальная актриса», — считает Кравец.Издание отмечает, что Кравец и Светличная часто встречались на различных ток-шоу, хорошо дружили и были очень расположены друг к другу.
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