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Алена Кравец: Светлане Светличной мешала ее красота

Актриса Алена Кравец (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актриса Алена Кравец (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актриса Алена Кравец на прощании с советской и российской артисткой Светланой Светличной заявила, что той мешала ее красота, за которой сложно было разглядеть талант. Об этом сообщает телеграм-канал «Зведная пыль», публикуя видео с комментарием Кравец. По ее словам, необычная внешность Светличной не позволяла раскрыть ее дарование.


«Красивым, эффектным женщинам, тем более актрисам, очень непросто. Я считаю, что за счет ее необычности, «несоветскости», так скажем, ее талант за красотой был недооценен. Недооценили ее как актрису, она была гениальная актриса», — считает Кравец.
Издание отмечает, что Кравец и Светличная часто встречались на различных ток-шоу, хорошо дружили и были очень расположены друг к другу.



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Подарок Лужкова уйдет с молотка: Ротару в очередной раз плюнула в душу россиянам
20 ноября 2024, 13:46

София Ротару (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

После начала СВО знаменитая артистка София Ротару предпочла выбрать Киев для своего места жительства. С тех пор певица почти не появлялась на публике. Поклонники питали надежду по поводу возвращения Ротару в Россию, ведь в Москве у исполнительницы была недвижимость. Но и эту связь София Ротару решила оборвать. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Подарок от мэра


Бывший мэр Москвы Юрий Лужков многим делал дорогие подарки, София Ротару не стала исключением. Ей он подарил трехкомнатную квартиру на Зоологической улице. Приблизительная стоимость недвижимости оценивается в 90 миллионов рублей. Последний раз певица была в московской квартире в 2021 году, когда снималась в новогодних программах для российского ТВ.

Бесхозная недвижимость


После отъезда в Киев София Ротару переложила ответственность за квартиру и оплату коммунальных платежей на прислугу. В квартире никто не живет и, как оказалось, возвращаться не собираться. Первое объявление о продаже квартиры появилось еще в октябре этого года. Тогда квартиру выставили по цене 70 миллионов. Но желающих жить в этих апартаментах не нашлось и цену уже снизили до 65 миллионов. Фактически квартира в историческом центре Москвы радом с зоопарком продается за бесценок.

Желающие посмотреть есть, а удастся ли продать?


Фото: iStock/LENblR

Журналисты утверждают, что желающие увидеть квартиру певицы выстроились в очередь, но есть нюанс. Потенциальный покупатель рискует соглашаясь на сделку. Юрист Алексей Гудас разъяснил ситуацию KP.RU. По его словам, если появятся потенциальные покупатели, артистке не потребуется приезжать в Россию. Однако новый владелец может не получить ни денег, ни имущества, если в процессе сделки Ротару будет признана нежелательным лицом в стране.

«Чтобы подстраховаться, она может сначала продать квартиру третьему лицу. Если все пройдет успешно, это третье лицо потом без проблем реализует ее покупателю. Доставить деньги Ротару в Италию тоже не проблема. Необязательно везти их наличными через границу. Можно сделать ей перевод через китайский банк или воспользоваться услугами конторы, которая переведет кеш в криптовалюту. Сейчас все так делают», — пояснил Алексей Гудас корреспонденту KP.RU.

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Любовь Успенская включила в райдер свою дочь и увеличила гонорар до 4 млн
#деньги
#квартира
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#певица
#сделки
#мэр
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Любовь Успенская включила в райдер свою дочь и увеличила гонорар до 4 млн
Mash: Любовь Успенская включила в райдер свою дочь и увеличила гонорар до 4 млн
20 ноября 2024, 11:41

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Любовь Успенская добавила дочь в райдер — после её октябрьской пропажи. Теперь певица берёт Татьяну Плаксину на гастроли, чтобы минимизировать возможность ее повторного побега. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Артистка подняла гонорар на 500 тысяч в текущем году — до 4 миллионов рублей. Стоимость на выступление Успенской в Турции — 50 тысяч евро (5,3 млн рублей), в Дубае — уже 60 тысяч евро (6,4 млн рублей). Из условий: ультра все-включено для Любови и ее дочери, три билета в бизнес-класс плюс два экономом, оплата госпошлины за перевозку собаки, а также расходы по уходу за йоркширским терьером. Жить исполнительница будет строго в президентском люксе, а директор коллектива — в полулюксе.

В гримёрке у Успенской должны быть: виски Macallan 12 лет, вино Совиньон блан и фруктовая тарелка. Для коллектива — чай, кофе, сырная и мясная нарезки. Если организатор допустит какую-либо ошибку, то концерт отменят.

Напомним, в октябре 34-летняя дочь Успенской Татьяна Плаксина сбежала от матери в Израиль.

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Молодая вдова гладила руки: как прошла церемония прощания с экс-солистом «На-На» Левкиным и почему не приехал Бари Алибасов
19 ноября 2024, 14:05

Владимир Левкин со своей супругой Мариной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве проходит прощание с экс-солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. На траурной церемонии собрались его близкие друзья, знакомые и коллеги. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Смерть Левкина


Владимир Левкин ушел из жизни рано утром 17 ноября. Об этом сообщила его супруга Марина в социальной сети. Смерть певца стала неожиданностью для его друзей, близких и поклонников. Предварительной причиной ухода артиста из жизни назвали онкологию лимфатической системы. За два дня до смерти он был срочно госпитализирован в столичную больницу из-за рецидива заболевания.


Продолжал выступать


Несмотря на рецидив болезни, Левкин продолжал выступать, хотя сам признавался, что на концерты возил с собой «чемодан шприцов с различными лекарствами». В скором времени у певца должны были состояться выступления. Так, 23 ноября планировался его концерт в парк-отеле «Усадьба Бушарино». На декабрь ожидалось еще пять новогодних концертов.

В соцсети появился видеоролик, в котором Левкин приглашает поклонников на свое выступление.

«23 ноября в этом прекрасном месте мы обязательно встретимся вечером и попоем песни. Петь буду я, а вас я попрошу подпеть. Ждем вас здесь», — жизнерадостным голосом заявил артист.

Артист выглядел полным сил. В тот момент он и представить себе не мог, что не доживет до этой встречи со зрителями.

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Последние дни жизни Левкина


В разговоре с корреспондентом «МК» Марина отметила, что для неё смерть супруга стала настоящим шоком.

«В последние месяцы у Володи появилось второе дыхание. Он активно начал посещать мероприятия и планировать концерты», — рассказала она.

Недавно певец заболел, и в течение недели считал, что у него простуда. Несмотря на ухудшение состояния, он отказывался от поездки в больницу, оставаясь при этом веселым и активным. Единственным беспокойством для него был кашель. Однако вскоре его состояние ухудшилось, и его госпитализировали.

«Мы общались за день до его смерти, и мне показалось, что ему стало лучше. Он и сам так говорил», — добавила Марина.


Церемония прощания с Левкиным


Первой траурную речь произнесла супруга артиста. Молодая вдова гладила лицо и руки покойного мужа, стоя у гроба.


«Володька, я тебя люблю! Я на сцене была рядом, и сегодня я рядом. Хочу этот день провести рядышком с тобой...», — произнесла прощальную речь Марина Левкина.

На церемонии прощания с Владимиром Левкиным также присутствовали участники группы «На-На». Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Сергей Григорьев и Олег Коршунов принесли букеты роз к гробу своего коллеги и не смогли сдержать слез. Прощание с Владимиром Левкиным завершилось бурными аплодисментами.

Тело Владимира Левкина покоится в белоснежном гробу.


Бари Алибасов не смог присутствовать на прощании с Левкиным


Известный продюсер, который стоял у истоков создания группы «На-На» и способствовал началу карьеры Левкина, не приехал на церемонию. Хотя в дальнейшем их пути разошлись, а отношения стали непростыми, Алибасов в недавнем интервью отметил, что давно не общался с Левкиным, но охарактеризовал его как трудолюбивого музыканта. По информации из окружения продюсера, его отсутствие на траурной церемонии связано с плохим самочувствием.


Имущество экс-солиста группы «На-На»



Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин оставил после себя шикарный дом в Звенигороде, квартиру в Москве и автомобиль. У певца остались несколько наследников: его супруга Марина и две дочери — 12-летняя Ника и 31-летняя Виктория от первого брака. Особняк в Звенигороде, расположенный в Одинцовском городском округе, построен полностью из дерева и напоминает старинную русскую усадьбу.

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На первом этаже находится гостиная с кухней, две гостевые комнаты и санузел с ванной. На втором этаже расположены спальня Марины и Владимира, детская комната, кабинет и второй санузел. Вдова музыканта, Марина, принимала активное участие в разработке дизайна дома, выбрав стиль «Прованс» с элементами дорогой мебели. В интерьере также присутствуют хрустальные люстры и эксклюзивные светильники.

По данным СМИ, стоимость подобных домов превышает 30 миллионов рублей.

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Стас Барецкий призвал посадить ведущих «Битвы экстрасенсов»
19 ноября 2024, 14:00

Стас Барецкий и Марина Потапова (слева направо) (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Шоумен Стас Борецкий заявил, что телепередачу «Битва экстрасенсов» необходимо закрыть на отечественной телевидении, а её ведущих посадить в тюрьму.
«Я считаю, что давно пора убрать с отечественного ТВ эту дурацкую передачу «Битва экстрасенсов», а ведущих её посадить, чтоб неповадно было, чтобы не пудрили мозги людям!» — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Барецкий.

Ранее финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что потусторонние силы существуют, и никто не должен запрещать об этом разговаривать.

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Насилие, брак с охранником и принятие ислама: скандальные откровения Юлии Волковой из группы «Тату»
19 ноября 2024, 11:49

Юлия Волкова (Фото: соцсети)

Чёрненькая из «Тату» Юлия Волкова, ставшая известной в 14 лет, пережила три не сложившихся романа, осталась одна с двумя детьми и чуть не умерла во время операции. Какие еще испытания выпали на долю певицы — в материале «Радио 1».

Детство юной певицы


Будущая звезда группы «Тату», сумевшая удивить даже искушённое «Евровидение», родилась 20 февраля 1985 года в Москве в семье успешного бизнесмена. Её мама, Лариса Викторовна, работала стилистом и придавала большое значение развитию у дочери чувства прекрасного. В семь лет Юлия начала учёбу в музыкальной школе, а спустя два года её приняли в известный детский коллектив «Непоседы», из которого вышло множество российских звёзд, таких как Влад Топалов, Анастасия Задорожная, Мария Малиновская и другие.

В 1999 году продюсер Иван Шаповалов решился на смелый шаг, создав группу из двух подростков. Коллектив получил провокационное название «Тату», которое многие восприняли как намёк на однополую любовь. Репертуар и внешний вид участниц только усиливали эти догадки: короткие юбки, белые гольфы, яркий макияж, поцелуи и объятия — скандальные клипы и тексты новых звёзд шокировали зрителей, но одновременно сделали их невероятно популярными.

Личная жизнь


В своих интервью Юлия Волкова откровенно делится, что её личная жизнь была довольно насыщенной. В первый раз она вступила в близкие отношения с мужчиной в возрасте всего 13 лет, а уже в 19 лет, почти не покидая сцену, стала матерью.

Своего первого ребенка – дочку Вику Юлия родила от охранника группы «Тату» Павла Сидорова. Но мужчину не интересовали серьезные отношения и воспитывать ребенка вместе с юной звездой он не собирался. Вскоре он просто исчез из жизни Волковой. Юля тяжело переживала разрыв и надеялась, что её возлюбленный изменит своё мнение, но этого не случилось. Чтобы обеспечить себя и своего ребёнка, артистка, всё ещё будучи частью группы, вернулась на сцену и начала гастролировать по стране. В это время маленькую Вику воспитывала бабушка.

Юлия Волкова (Фото: соцсети)

Вскоре Волкова встретила нового поклонника. Им оказался Парвиз Ясинов, выходец из семьи миллионеров и наследник генерального директора компании «Мосстроймеханизация-5» Обида Ясинова. Страстный роман Юлии с Парвизом длился всего три года, но оказал значительное влияние на жизнь певицы. Ради любимого она приняла ислам и вскоре стала матерью сына Самира. Однако общий ребёнок не спас их отношения: в 2010 году супруг ушел от Волковой и та осталась одна с двумя детьми. Певица вернулась к православной вере только в 2016 году, спустя шесть лет после развода. Возможно, все это время она питала надежду на возвращение мужа.

После Парвиза певица некоторое время встречалась с загадочным мужчиной из Турции. Однако этот избранник оказался еще хуже предыдущего — он постоянно издевался над певицей, унижал и даже поднимал на неё руку. Новый мужчина на фоне ревности «зверел» и не контролировал себя. Для Волковой всё закончилось трагично — жестоким избиением на улице, сломанной челюстью и необходимостью сложной операции на лице. О случившимся Юлия вспоминает с ужасом.

«Треск в голове. Ситуация жуткая. Я мобилизовалась. Понимала, что дети, надо что-то быстро делать. Потом няня мне рассказала, что я начала метаться по улице с криком «Врачей, полицию!». Кровища течет. Челюсть съехала, я не могла разговаривать. Понимала, что у меня даже нет зубов. У меня был сломан лицевой сустав. И если бы еще полмиллиметра до виска, то могло быть всё», — рассказывала певица на на ток-шоу «Пусть говорят».
После таких травм лицо Волковой собирали практически по частям, врачи вставили певице в голову четыре пластины и 16 болтов.

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Страшная болезнь


Ситуацию с бойфрендом-тираном усугубляло то, что у артистки в это время диагностировали серьезное заболевание — рак горла. Юлии пришлось перенести множество операций, после которых её некогда звонкий голос стал осипшим. Волкова несколько лет проходила реабилитацию в лучших клиниках мира, заново осваивала навыки общения и пения, постепенно возвращаясь к творческой деятельности. Казалось болезнь отступила, но 2019 году случился рецидив. В начале 2020 года бывшая участница группы «Тату», перенесла еще одну операцию, после которой её голос значительно улучшился. Почувствовав себя восстановленной, она объявила о своей готовности вернуться на сцену.

Юлия Волкова (Фото: РИА Новости/Виктор Толочко)

Чем занимается Юлия Волкова сейчас


В настоящее время Юлия Волкова сосредоточена на музыке, которая ей особенно близка. В начале 2024 года она выступила на сцене Black Thai Restaurant Bar в Казахстане. Жители Серпухова и Санкт-Петербурга также имели возможность увидеть экс-участницу «Тату». Таким образом, карьера Волковой продолжает развиваться.

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Григорий Лепс начал концерт в Казани, не дожидаясь зрителей
«КП»: Лепс не стал дожидаться всех зрителей на концерте в Казани
19 ноября 2024, 11:32

Григорий Лепс (фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Певец Григорий Лепс начал концерт в Казани ровно в указанные 19:00, не дожидаясь зрителей, которых задержали в очереди на досмотр. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Мероприятие было организовано в спортивно-концертном комплексе «Татнефть Арена».
По информации издания, часть слушателей попали внутрь, когда концерт уже начался, так как их задержали для досмотра на входе. Некоторые зрители возмутились этому факту, так как такая пунктуальность, — большая редкость для исполнителей.

Однако были и те, кто посчитал, что опоздавшие виноваты сами.
«Нужно было раньше приезжать, пунктуальным должен быть не только артист, но и зритель», — приводят в издании слова одной из поклонниц.
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#концерт
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#артист
#певец
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«Родила отвратительных людей»: почему Светличную отказались хоронить рядом с мужем и сыном, откровения невестки
19 ноября 2024, 11:20

Светлана Светличная (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Муж Светланы Светличной Владимир Ивашов и сын Олег упокоились на Ваганьковском кладбище. Однако актрису решили похоронить на Троекуровском. О том, кто и почему принял такое решение расскажет «Радио 1».

Поклонники возмутились местом захоронения Светличной


Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» скончалась 16 ноября в московском хосписе в возрасте 84 лет. Предварительной причиной смерти Светличной стали сердечно-сосудистая недостаточность, опухоль мозга и рак ротоглотки.

Известно, что актриса заранее попросила родственников не кремировать ее. В итоге было решено похоронить актрису на Троекуровском кладбище, на актерской аллее. Это решение вызвало недоумение у некоторых коллег артистки и ее поклонников, которые задавались вопросом, почему она не покоится рядом с мужем, артистом Владимиром Ивашовым, и сыном Олегом, которые захоронены на Ваганьковском кладбище.


Почему Светличную похоронили не на Ваганьковском кладбище


Невестка Светланы Светличной объяснила, почему актрису не похоронили рядом с близкими. По слова Ольги Ивашовой, когда умер Владимир Ивашов, на Ваганьковском дали мало места под могилу. Рядом с ним в 2006-м похоронили сына артистки Олега. Светличная поставила обоим красивые памятники.

Ольга Ивашова пояснила, что оба надгробия, как для мужа, так и для сына, появились благодаря стараниям Светланы Афанасьевны. Она вложила в это немало сил и средств, особенно в те тяжелые времена, когда ей помогали друзья. Один из них, друг Владимира Ивашова, привез с Урала камень для надгробия, что вызвало недовольство со стороны работников кладбища. Однако Светлана Афанасьевна смогла решить все возникшие вопросы и гордилась результатом.

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Алкоголизм сына, загадочная смерть и любовь на всю жизнь: скончалась секс-символ СССР Светлана Светличная

Она отметила, что даже если бы они решили похоронить Светлану Афанасьевну в могиле мужа, то установить нормальное надгробие было бы невозможно — разве что размером со скворечник, поскольку там не хватало бы места даже для памятной дощечки. Невестка певицы отметила, что на семейном совете было принято решение не убирать памятники Владимиру Сергеевичу и Олегу. Родственники Светланы Афанасьевны определились, что ее похоронят в отдельной могиле на Троекуровском кладбище.

«Когда она смотрела репортажи с чьих-то похорон на Троекуровском кладбище, то говорила: хорошая компания собралась. Со многими лично была знакома. Она будет лежать среди очень достойных и хороших людей. Мы никого к ней «подселять» не планируем. Она будет одна, как и положено знаменитой актрисе, которую знал весь Советский Союз. Надо, чтобы всё было по-человечески. У нас дружная семья, это коллегиальное решение, которое поддержал ее родной брат. Он приехал на похороны», — поделилась Ивашова с «Комсомольской правдой».

Светлана Светличная на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука» (Фото: РИА Новости)

Конфликт с родными и похищение


Несколько лет назад Светличная конфликтовала с родными: она относилась к ним подозрительно — опасалась, что у нее могут забрать квартиру. Однако актриса сама продала жилье, чтобы переехать поближе к сыну и его семье. Алексей и внучка Мария часто навещали ее в больнице.

Знаменитая советская актриса и светская львица Светлана Светличная была замужем и воспитывала двух сыновей, Алексея и Олега. К сожалению, её супруг Владимир Ивашов не смог справиться с трудными 90-ми годами, а младший сын ушел из жизни в 2003 году в молодом возрасте. Как отметила актриса, она не общалась с единственным оставшимся сыном Алексеем более десяти лет.

«Сын не звонил мне десять лет. Они хотят от меня избавиться, чтобы я освободила квартиру... Есть родные и любимые, а есть непонятные. Почему у меня такие дети? Я родила таких отвратительных людей! Единственный раз, когда он пришел, когда я болела онкологией. Остальное время пил. Если бы я была тридцатилетней и вышла бы замуж, я никогда не рожала бы детей!» — объявила Светличная в ток-шоу «Пусть говорят».

Обещала лишить родных наследства: наследники Светланы Светличной, что будет с ее имуществом
Обещала лишить родных наследства: наследники Светланы Светличной, что будет с ее имуществом

В октябре 2021 года в СМИ появилась информация о «похищении» Светланы Светличной: 81-летнюю актрису забрал на тонированном автомобиле неизвестный мужчина. Поклонники актрисы начали активно искать её, а её сын подал заявление о пропаже матери только через три дня после первых сообщений. В результате его обвинили в безразличии к матери. Однако вскоре выяснилось, что Светличную вывезла одна из телевизионных съемочных групп с её согласия.

«У нее деменция в поздней стадии. Переживания закончились! Осталась только ненависть», — прокомментировал ситуацию Ивашов.

Он также подчеркнул, что никогда не претендовал на имущество своей матери и что обвинения в его адрес были связаны с болезнью актрисы.

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#сын
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Лепс начал гастролировать с врачом после жалоб из-за молодой невесты
SHOT: Григорий Лепс поднял гонорар на 3 млн и добавил в райдер аптечку и врача
19 ноября 2024, 09:17

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Григорий Лепс, заявивший, что учёба его 18-летней невесты в Лондоне «ударяет по кошельку», поднял стоимость на свои выступления. 62-летний исполнитель теперь гастролирует вместе с врачом-фониатром и просит подготовить ему аптечку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, с 2023 года цена на выступления знаменитого певца подорожала на три миллиона рублей. Теперь за час выступления Лепс берёт 11 млн рублей. В исключительных случаях может попросить привезти его на частном самолете, а в гримерке оборудовать место для врача-фониатра.

Помимо вина, виски и трех пепельниц в райдер исполнителя также входит баночка меда и аптечка: спрей для носа, ампулы с лекарством от аллергии, которые, по данным SHOT, отпускаются только по рецепту, экстракт алоэ и персиковое масло.

Накануне Лепс заявил, что летом 2025 года он надеется жениться на своей 18-летней возлюбленной Авроре Кибе.

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#певец
#музыка
#врач
#концерт
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Певица Бьянка чуть не умерла от перитонита, ее экстренно прооперировали
18 ноября 2024, 15:40

Фото: iStock/sudok1

Певицу Татьяну Липницкую, известную под псевдонимом Бьянка, экстренно прооперировали, ей вырезали аппендицит, пишет Mash.
По данным издания, девушка несколько дней пила обезболивающие, думая, что у нее банальное несварение. Однако ей стало совсем плохо, и певица вызвала скорую помощь. Ее отвезли в больницу, где провели экстренную операцию по удалению аппендицита. Сейчас Бьянка идет на поправку.

В феврале Бьянка сообщила, что готовится к операции по липосакции живота и увеличению ягодиц собственным жиром. После перенесенной операции певица провела все запланированные концерты и по наставлению медиков не употребляла алкоголь.

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