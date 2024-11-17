Обещала лишить родных наследства: наследники Светланы Светличной, что будет с ее имуществом

Светлана Светличная (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Сложные отношения с родственниками
Несмотря на популярность, Светлана Светличная всегда испытывала чувство одиночества. От брака с Владимиром Ивашовым у актрисы остались два сына: Алексей и Олег. Отношения у Светличной с детьми всегда были довольно сложными. Ее младший сын Олег умер в 2006 году от токсического алкогольного отравления, когда ему было всего 34 года. Позже старший сын Алексей обвинил мать в смерти своего брата. Он утверждал, что мама была в курсе пагубных привычек и проблем, имеющихся у брата, но предпочитала их игнорировать и отдаляла его от себя. Актриса всегда подчеркивала, что не чувствует своей вины и считает смерть своего сына насильственной.
Это событие в семье сильно охладило отношения между родственниками. Светлана Светличная утверждала, что Алексей, его жена и их дочь Мария пытались отравить ее расставив в квартире ртуть, что бы ускорить получение наследства. Сама актриса неоднократно заявляла, что не собирается оставлять наследство никому из своих родственников.
«Внучка Маша неблагодарная, от нее я никогда не испытывала тепла. Поэтому решили: отдам свою квартиру в Ясенево хорошим людям, хорошей семье. Это мои соседи. Пускай потом меня с благодарностью вспоминают», — говорила Светличная.
Болезнь внесла свои коррективы
После перенесенного инсульта в 2020 году её здоровье сильно ухудшилось. В 2021 году актрису несколько раз госпитализировали, врачи высказывали подозрения на повторный инсульт, но медикам удалось стабилизировать её состояние. В том же году появились сведения о психических проблемах, выявленных во время пребывания актрисы в реанимации нейрохирургического отделения. Некоторое время она проходила лечение в одной из психиатрических клиник Москвы. Госпитализация была вызвана подозрением на болезнь Альцгеймера, так как у Светличной наблюдались серьезные нарушения памяти, мыслительных процессов и речи, а также необоснованные вспышки агрессии и резкие изменения настроения. В 2022 году Светличная лечилась дома под наблюдением нанятой сиделки.
В августе 2024 года Светлане Светличной был присвоен паллиативный статус. Актриса испытывала постоянные боли и не могла сама передвигаться. Все споры между родными остались в далеком прошлом. Актриса нуждалась в поддержке родственников.
Наследство будет передано по закону
Светлана Светличная давно ушла из большого кино и не получала крупных гонораров. Жила актриса на пенсию. К счастью, она была достойной: к базовой сумме добавлялась столичная надбавка за звание заслуженной артистки РФ, в итоге получалось около 60 тысяч рублей. Светлана Афанасьевна не накапливала средства и тратила их на повседневные нужды, однако в последние полтора года её пенсия уходила на оплату платного стационара. У актрисы не было сбережений, автомобилей или других значительных ценностей. Единственное жильё Светличной, квартира в новом ЖК в районе метро «Преображенская площадь», будет передано её сыну.
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