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АНО «Диалог» создает Международную ассоциацию по фактчекингу. Об этом заявил генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак на встрече с журналистами в офисе организации.
По словам гендиректора, в среду, 20 ноября, в Москве состоится ежегодный форум по борьбе с фейками. На нем будет представлен меморандум, а также первые партнеры-участники ассоциации.
Табак отметил, что цель данной ассоциации заключается в создании сервиса, который позволит опровергать фейковую информацию. Уточняется, что его разработка будет происходить совместно с дружественными государствами и иными организациями, разделяющими взгляды и ценности АНО «Диалог».
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