АНО «Диалог» создает Международную ассоциацию по фактчекингу

Когда хочется быстро утолить голод, на помощь приходят консервы. Консервированная фасоль в томатном соусе — один из любимых продуктов многих, потому что ее можно использовать как гарнир, а можно в качестве отдельного блюда. Но не теряются ли полезные свойства фасоли в банке?