АНО «Диалог» обвиняет ФБР в фейках и подает иск в американский суд

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Автономная некоммерческая организация «Диалог» подает иск в американский суд на ФБР и на правительство США за распространение фейков, сообщил гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак.
«Мы как раз не собирались заниматься международной деятельностью, но эта ситуация заставляет нас пересмотреть свои планы — и первый фейк, который мы опровергнем на международном уровне, — будет фейк ФБР про нас самих. Мы будем судиться с ФБР именно в США и готовы к взаимодействию с любыми странами и организациями, разделяющими наши взгляды, — сказал Табак.Известно, что завтра, 31 октября, в офисе АНО «Диалог» будут представлены доказательства распространения недостоверных данных со стороны ФБР и американского правительства. Доказательную базу представит лично Владимир Табак. Начало в 12:00 по адресу: ул. Тимура Фрунзе, 11с1.
Кроме того, Табак объявит про создание Международной ассоциации по фактчекингу.
Ранее сообщалось, что Минюст и Минфин США обвинили АНО «Диалог» в распространении недостоверных данных. Это произошло 4 сентября.
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