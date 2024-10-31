Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Балашихе 31 октября пройдёт церемония открытия Единой школьной лиги

В Балашихе 31 октября пройдёт церемония открытия Единой школьной лиги

Фото: istockphoto / matimix

Фото: istockphoto / matimix

31 октября в Балашихе состоится церемония открытия Единой школьной лиги Московской области. Проект был инициирован губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В настоящее время в состав Единой школьной лиги входят 11 городов Подмосковья. Турниры проводятся по четырём видам спорта: футзалу, баскетболу 3×3, волейболу и шахматам. Помимо этого, ребята будут соревноваться в творческих направлениях: КВН, танцы, «МЕДИА», военно-патриотической игре «Зарница 2.0» и математических боях.

Лигу откроют телеведущая канала «Матч ТВ» Эмма Гаджиева и блогер Янгер.



Амбассадоры соревнований — двукратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Евгений Алдонин, чемпионка мира по волейболу Леся Махно, серебряный призёр Олимпийских игр Александра Коруковец и двукратный чемпион России, обладатель Кубка России по баскетболу Виктор Кейру.

В этот день в Балашихе состоится встреча капитанов команд из 11 городов-участников и будет торжественно подписано соглашение о создании лиги. Участники также встретятся с амбассадорами-наставниками, примут участие в автограф-сессии и квизе с розыгрышем призов.

Кроме того, в день открытия пройдут первые отборочные матчи Балашихинской школьной лиги по футзалу, волейболу, шахматам и математическим боям, которые станут началом нового сезона.

Соревнования состоятся 31 октября в 16:00 в городском округе Балашиха, улица Реутовская, дом 16, школа №32.

Читайте также:

Названа тройка лидеров рейтинга «Суперлиги Подмосковья» по числу участников

Этап Олимпиады по избирательному законодательству собрал 193 школьника Каширы

В Московской области завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
#школа
#балашиха
#соревнования
#блогер
#московская область
«Ъ»: правительство отказалось от идеи разрешить экспорт бензина до нового года
31 октября 2024, 09:23

Фото: istock/kckate16

Продолжающиеся плановые и неплановые ремонты на российских нефтеперерабатывающих заводах вынуждают правительство отказаться от идеи разрешить экспорт бензина до конца года. Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Завершить работы на НПЗ к ноябрю не удастся. По словам одного из собеседников издания, уровень нефтепереработки сейчас находится на минимальных отметках. Отмечается, что насытить внутренний рынок не выйдет, если не придержать бензин внутри страны, то цены на него могут резко вырасти.

Запрет на экспорт бензина был впервые введен в сентябре 2023 года на фоне резкого роста биржевых цен. В ноябре меры были отменены, однако с 1 марта они вновь вступили в силу. В мае действие запрета было приостановлено, но с 1 августа ограничения не продлили.

Изначально планировалось, что экспортный запрет будет действовать с августа по октябрь, но он был продлен до конца года. На данный момент биржевые цены на бензины Аи-92 и Аи-95 снизились от максимальных уровней, однако маржа продаж этого топлива на заправках остается отрицательной.

Руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов, уверен, что запрет не будет отменен, так как это приведет к немедленному подорожанию топлива на оптовом рынке. Виктор Катона из Kpler добавил, что также следует учитывать предстоящий рост акцизов на топливо с нового года, что дополнительно подстегнет цены и сделает вопрос экспорта более актуальным.

Читайте также:

Экономист Щербаченко дал прогноз по ценам на бензин в ноябре

Доцент Щербаченко спрогнозировал подорожание бензина в октябре

Казахстан не будет резервировать бензин в РФ в этом году
#бензин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минздрав поддержал инициативы регионов по ограничению продажи алкоголя
31 октября 2024, 07:28

Фото: istock/VadimZakirov

Заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков заявил, что злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических заболеваний и преждевременной смертности. Об этом информирует РИА Новости.
В связи с растущими опасениями по поводу злоупотребления алкоголем и его влияния на здоровье населения, региональные власти России начинают рассматривать меры по ограничению продажи спиртных напитков.

Одним из первых шагов в этом направлении стало заявление губернатора Вологодской области Георгия Филимонова о планах ограничить продажу алкоголя в будние дни с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни режим торговли останется прежним. Эти изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Параллельно депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга также обсуждают возможность введения ограничений на продажу алкоголя, однако предполагаемые меры будут менее строгими по сравнению с инициативами Вологодской области.

Зыков подчеркнул, что существует прямая связь между уровнем потребления алкоголя на душу населения и показателями смертности в регионах. В соответствии с действующим законодательством, региональные власти имеют полномочия вводить дополнительные ограничения на продажу алкогольных напитков, что может способствовать улучшению здоровья населения и снижению уровня хронических заболеваний.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил против идеи ограничения продажи алкогольных напитков в России, поскольку считает, что человек должен самостоятельно и добровольно прийти к отказу от спиртного, а не по принуждению государства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Кремле прокомментировали идею ограничить продажу алкоголя

В Госдуме предложили начать ограничивать часы продажи алкоголя

В Вологодской области алкоголь будут продавать только два часа в день
#изменения
#алкоголь
#меры
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РПЦ предложили отмечать память апостола Луки вместо Хэллоуина
Иеромонах Макарий: празднование дня памяти апостола Луки вместо Хэллоуина «хорошая идея»
31 октября 2024, 06:04

Фото: istock/Anna Eremeeva

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ Иеромонах Макарий (Маркиш) высказал мнение о целесообразности отмечать день памяти апостола Луки в день Хэллоуина, назвав это «хорошей идеей».

«Это правильная мысль, но она гораздо шире, чем просто память о апостоле Луке. Мы должны почитать его, особенно учитывая, что Священное Писание Нового завета — это действительно сокровище. Хорошо напомнить людям о важности этой даты, особенно на фоне контраста с Хэллоуином, который олицетворяет нечистую силу», — отметил иеромонах в интервью РИА Новости.
Хэллоуин, который отмечается 31 октября, приобрел популярность в мире, но также заслужил неоднозначную репутацию из-за своей атрибутики. Изначально этот праздник имел кельтские дохристианские корни, а позже был ассоциирован с навечерием Дня всех святых в Римско-католической церкви, который отмечается 1 ноября.

Ранее сообщалось, что Русская православная церковь утвердила подход, согласно которому детей и подростков, ставших жертвами «групп смерти» можно будет отпевать. По мнению РПЦ, самоубийство — тяжкий грех, но нужно учитывать случаи, при которых суицид совершался «в состоянии психического расстройства».

Читайте также:

«Никто не страдал»: Психолог объяснил рост популярности «монастыринга» среди зумеров

Уличного художника объявили в розыск из-за критики РПЦ

Протоиерей Харитонов объяснил бесполезность переименования Хэллоуина
#психолог
#церковь
#праздник
#розыск
#рпц
#самоубийство
#память
#рост
#интервью
#новости
#суицид
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт Травин советует москвичам поторопиться с заменой автошин на зимние
31 октября 2024, 05:35

Фото: istock/VTT Studio

Автомобилистам московского региона, которые совершают поездки ночью или рано утром, рекомендуется срочно перейти на зимние шины.
Об этом предупредил президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин в интервью РИА Новости, ссылаясь на ночные заморозки, которые сохраняются в Москве уже вторую неделю.

«Если приходится выезжать рано утром или ночью, то лучше заменить шины, так как ночью температура уже опускается ниже нуля. В таких условиях зимние шины обеспечат лучшую безопасность», — отметил Травин.

Ранее синоптики советовали москвичам не спешить с заменой резины на шипованную до конца октября, поскольку среднесуточная температура оставалась выше 5 градусов тепла. Однако с приближением ноября и наступлением метеорологической зимы автовладельцам следует подумать о безопасности на дороге в условиях ночных заморозков.

Читайте также:

Россияне рассказали, на что больше всего тратят деньги

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ при продаже жилья семьи с ребенком

«Госуслуги» призвали пользователей перенести почту с Gmail на другую платформу
#шины
#заморозки
#президент
#безопасность
#синоптики
#температура
#госуслуги
#семьи
#ндфл
#россияне
#интервью
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне рассказали, на что больше всего тратят деньги
HeadHunter: россияне больше всего тратят на еду, аренду жилья и выплату ипотеки
31 октября 2024, 03:48

Фото: istock/Oleg Elkov

Россияне наибольшие траты совершают на еду (56%) и оплату жилья, включая аренду и ипотеку (37%), показало исследование HeadHunter, подготовленное для РИА Новости.
Среди заметных изменений с 2021 года — рост расходов на неипотечные кредиты, доля которых увеличилась с 20% до 31%. При этом коммунальные платежи занимают меньшую долю ежемесячного бюджета россиян, снизившись на 10 п.п., до 17%.Регулярными статьями расходов для большинства остаются еда (91%), коммунальные услуги (77%) и связь с интернетом (72%). За последние три года также выросли траты на одежду (с 56% до 65%) и на детей (с 31% до 39%).

Наибольшую долю своих доходов на кредиты тратят работники розничной торговли (65%), тогда как расходы на аренду жилья или ипотеку чаще несет управленческий персонал (59%). Более половины россиян (54%) отдают на оплату жилья до половины своей зарплаты.

Количество россиян, пользующихся кредитными картами при нехватке средств, выросло до 36%, в то время как займ у родственников и друзей снизился с 41% до 32% за три года. В исследовании, проведенном с 1 по 16 октября, участвовали 4,5 тысячи человек из разных регионов России.

Читайте также:

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ при продаже жилья семьи с ребенком

​«Госуслуги» призвали пользователей перенести почту с Gmail на другую платформу

Исследование: Большинство россиян считают свою работу стрессовой
#кредиты
#еда
#займ
#госуслуги
#семьи
#расходы
#человек
#ндфл
#рост
#коммунальные платежи
#траты
#зарплаты
#работники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме предложили освободить от НДФЛ при продаже жилья семьи с ребенком
31 октября 2024, 02:31

Фото: istock/Thapana Onphalai

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков внесут законопроект об освобождении семей с одним ребенком от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья, независимо от срока владения им.
Соответствующий документ поступит в Госдуму на рассмотрение в четверг, сообщила пресс-служба партии.

В пояснительной записке отмечено, что в настоящее время от уплаты НДФЛ при продаже жилья освобождаются семьи с двумя и более детьми, при соблюдении ряда условий. Новая инициатива позволит распространить эту льготу и на семьи с одним ребенком.

Миронов подчеркнул, что такая мера будет способствовать расширению жилплощади и созданию условий для роста семей.

«Семьи с одним ребенком имеют значительный демографический потенциал и также нуждаются в улучшении жилищных условий», — добавил он.
По словам Александра Ремезкова, законопроект призван не только стимулировать рождение второго ребенка, но и содействовать развитию рынка жилья по всей стране, создавая возможности для семей с детьми спокойно решать вопросы улучшения жилищных условий и оптимизировать расходы.

Читайте также:

В Минэкономики заявили об охлаждении экономики России

Жители России со вкладами свыше 210 тыс. рублей будут платить налог

Экономист Беляев объяснил рост цен на золото
#золото
#семьи
#расходы
#ндфл
#законопроект
#рост
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Госуслуги» призвали пользователей перенести почту с Gmail на другую платформу
30 октября 2024, 19:18

Фото: iStock/Chagin

Пользователям «Госуслуг», которые зарегистрировали свою учетную запись с привязкой к почтовому сервису Gmail, предложили поменять почтовый адрес, перенеся его на любые другие платформы. Соответствующие уведомления начали получать пользователи портала.
В сообщении «Госуслуг» утверждается, что накануне Google ограничил использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Уточняется, что по этой причине портал не может гарантировать работу данной функции для ранее созданных аккаунтов.

Россиянам предлагается заменить почту в настройках личного кабинета пользователя. Например, одним из таких вариантов может стать сервис @xmail.ru от отечественной компании VK, который уже интегрирован с порталом.

Читайте также:

Минцифры запустят бета-версию ИИ-помощника на «Госуслугах» в конце года

Жители Подмосковья теперь могут найти график включения отопления в приложении «Добродел»

МФЦ Московской области и столицы запустили совместный проект по госуслугам
#проект
#портал
#сервис
#компании
#смс
#госуслуги
#почта
#пользователи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Исследование: Большинство россиян считают свою работу стрессовой
30 октября 2024, 19:10

Фото: iStock/gpointstudio

Исследование «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» показало, что 61,1% россиян считают свою работу стрессовой.
При этом более терпимыми к стрессу оказались женщины.

Как передаёт Газета.ру, среди факторов стресса на работе респонденты назвали слишком большой объём задач, конфликты в коллективе, недостаток контроля над решением задач и интеграции в рабочие процессы, а также отсутствие реальных выходных, обратной связи от начальства, внятного ТЗ и т. д.

Директор по развитию бизнеса инвестиционной компании Станислав Скуйбеда отметил, что в коллективе начальника лидером делают определённые качества. К ним он отнёс в том числе умение поддерживать культуру обратной связи и признавать успехи своей команды, способствование развитию коллектива, а также честность и открытость.

«Настоящий лидер – тот, за кем идут не из-за статуса, а из уважения. В офисе или на удаленке правила одинаковы: если вы хотите быть уважаемым – ведите за собой. Лидерство – это не должность, а набор действий. Прозрачность, поддержка, развитие и признание – вот что делает вас руководителем, которым гордятся. Будьте тем, кто ведет за собой, а не просто командует», – подытожил в беседе с RuNews24.ru Скуйбеда.

Ранее благодаря данным сервиса «Авито Работа» стало известно, что спрос на сотрудников салонов красоты увеличился на 15% при сравнении год к году по итогам III квартала.

Читайте также:

В Московской области назвали самые необычные вакансии для инвалидов

Работники индустрии красоты стали ещё востребованнее в России за год

HR Султанова отметила скептицизм работодателей к четырехдневной рабочей неделе
#работа
#вакансии
#лидерство
#компании
#поддержка
#развитие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Каширы Шувалов проверил ход строительства нового здания полиции
30 октября 2024, 18:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Глава Каширы Михаил Шувалов и директор Управления строительства Юрий Головковкин проверил ход возведения нового здания полиции на улице 1-ой Дзержинской. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Сейчас МУП «Теплосеть» прокладывает сети к блочно-модульной котельной, которая будет снабжать теплом новое здание. Уже выполнены работы по прокладке трубопровода отопления и по врезке в магистральный трубопровод.
«В ближайшее время «Теплосеть» планирует подключить временную передвижную дизельную котельную для подачи тепла. Её мощность составит 2,0 МВт», – сообщил Шувалов.
Как отметили в администрации, строительство здания полиции близится к завершению.

Читайте также:

Этап Олимпиады по избирательному законодательству собрал 193 школьника Каширы

Сотрудники МБУ «Благоустройство» в Кашире обеспечивают безопасность на детских площадках

Школьники Каширы обсудили на уроке российское гостеприимство
#кашира
#михаил шувалов
#строительство
#здание
#полиция
#теплоснабжение
#подмосковье
#московская область
#котельная
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников