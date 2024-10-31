В Балашихе 31 октября пройдёт церемония открытия Единой школьной лиги

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31 октября в Балашихе состоится церемония открытия Единой школьной лиги Московской области. Проект был инициирован губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В настоящее время в состав Единой школьной лиги входят 11 городов Подмосковья. Турниры проводятся по четырём видам спорта: футзалу, баскетболу 3×3, волейболу и шахматам. Помимо этого, ребята будут соревноваться в творческих направлениях: КВН, танцы, «МЕДИА», военно-патриотической игре «Зарница 2.0» и математических боях.
Лигу откроют телеведущая канала «Матч ТВ» Эмма Гаджиева и блогер Янгер.
Амбассадоры соревнований — двукратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Евгений Алдонин, чемпионка мира по волейболу Леся Махно, серебряный призёр Олимпийских игр Александра Коруковец и двукратный чемпион России, обладатель Кубка России по баскетболу Виктор Кейру.
В этот день в Балашихе состоится встреча капитанов команд из 11 городов-участников и будет торжественно подписано соглашение о создании лиги. Участники также встретятся с амбассадорами-наставниками, примут участие в автограф-сессии и квизе с розыгрышем призов.
Кроме того, в день открытия пройдут первые отборочные матчи Балашихинской школьной лиги по футзалу, волейболу, шахматам и математическим боям, которые станут началом нового сезона.
Соревнования состоятся 31 октября в 16:00 в городском округе Балашиха, улица Реутовская, дом 16, школа №32.
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Лигу откроют телеведущая канала «Матч ТВ» Эмма Гаджиева и блогер Янгер.
Амбассадоры соревнований — двукратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Евгений Алдонин, чемпионка мира по волейболу Леся Махно, серебряный призёр Олимпийских игр Александра Коруковец и двукратный чемпион России, обладатель Кубка России по баскетболу Виктор Кейру.
В этот день в Балашихе состоится встреча капитанов команд из 11 городов-участников и будет торжественно подписано соглашение о создании лиги. Участники также встретятся с амбассадорами-наставниками, примут участие в автограф-сессии и квизе с розыгрышем призов.
Кроме того, в день открытия пройдут первые отборочные матчи Балашихинской школьной лиги по футзалу, волейболу, шахматам и математическим боям, которые станут началом нового сезона.
Соревнования состоятся 31 октября в 16:00 в городском округе Балашиха, улица Реутовская, дом 16, школа №32.
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Дайана Хусинова