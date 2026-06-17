Аномальная трасса «Колыма» начала уходить под землю

17 июня 2026, 10:56

SHOT: трасса «Колыма» стала непроходимой из-за резкого потепления

Фото: iStock/Anton Minin

Федеральная трасса Р-504 «Колыма» стала практически непроходимой после того, как в регионе резко потеплело. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.