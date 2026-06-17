Аномальная трасса «Колыма» начала уходить под землю
Федеральная трасса Р-504 «Колыма» стала практически непроходимой после того, как в регионе резко потеплело. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отдельные участки дороги в сторону якутской Хандыги сильно размыло. Между магаданскими поселками Герба и Омсукчан в грязи застряли порядка десяти фур с людьми, а у поселка Артык в Якутии трассу полностью затопило водой.
Водители жалуются, что трасса превратилась в болото. Еще 11 июня здесь лежал снег, но через несколько дней температура поднялась, и грунт размок до состояния вязкой каши. Ситуацию осложняет вечная мерзлота: верхний слой оттаивает, дорога теряет прочность и начинает проседать.
Местные опасаются, что без срочного ремонта Магаданская область и часть Якутии могут остаться без полноценного автомобильного сообщения. По «Колыме» в регион везут продукты, топливо и другие грузы.
При этом синоптики прогнозируют дальнейшее потепление до +20 градусов, из-за чего размокшая трасса может стать еще более серьезной проблемой для дальнобойщиков.
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