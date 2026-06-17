Семья попала в смертельное ДТП спустя несколько минут после покупки новой машины
В Малайзии семья из семи человек разбилась на только что купленном внедорожнике. Об этом сообщает издание Need To Know.
Трагедия произошла 7 июня около 11 часов утра в штате Пинанг. 21-летний Ахмад Фахим вместе со старшим братом, двумя женщинами и тремя детьми — двух месяцев, трех и семи лет — забрал новый Proton X50 из автосалона и направился домой.
На шоссе машина внезапно выехала на встречную полосу и врезалась в десятитонный грузовик. Спасателям пришлось разрезать искореженный автомобиль, чтобы извлечь пострадавших. Выжить удалось только трехлетней девочке, она находится в больнице в тяжелом состоянии.
Причину аварии пока не установили. Водитель грузовика ранее семь раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, однако в момент столкновения он не превышал скорость, а экспертиза не нашла в его крови следов алкоголя или наркотиков.
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