Рыбы-хирурги атаковали российских туристов на курортах Египта
Рыбы-хирурги начали чаще нападать на туристов из России на курортах Египта. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
За последние недели произошли несколько инцидентов в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. Одна из пострадавших по имени Анастасия рассказала, что заметила красивых рыб в воде возле берега. Когда одна из них приблизилась, девушка почувствовала резкую боль в ноге. Ей потребовалась госпитализация, врачи наложили несколько швов.
Другая отдыхающая по имени Венера получила проколы ноги в трех местах после встречи с морским обитателем. При этом, как уточняют соотечественники, предупреждающие знаки есть не на всех участках береговой линии.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае зафиксировали нашествие смертельно опасной рыбы фугу. Ядовитые животные зашли в акваторию региона из-за раннего прогрева воды и усиления Цусимского течения.
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