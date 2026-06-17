Житель Алтая открыл стрельбу по жене и теще, одна женщина погибла
В Целинном районе Алтайского края 60-летний мужчина выстрелил в жену и тещу из незарегистрированного двуствольного ружья. Одна женщина погибла, вторую увезли в больницу. Об этом пишет РИА Новости.
По данным следствия, россиянин вместе с супругой пришел в гости к ее матери. Во время застолья между родственниками вспыхнул конфликт на бытовой почве. После ссоры он ушел домой, взял ружье и вернулся обратно. Следствие считает, что мужчина несколько раз выстрелил в сторону жены и ее 67-летней матери. Теща умерла на месте до приезда скорой помощи. Его 44-летнюю супругу экстренно госпитализировали, врачи оказывают ей помощь.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Полицейские изъяли на месте ружье и гильзы и направили их на экспертизу. В МВД уточнили, что подозреваемый не владел этим оружием. По его словам, он нашел ружье осенью прошлого года на окраине села. Суд отправил мужчину под стражу.
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