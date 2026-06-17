Житель Алтая открыл стрельбу по жене и теще, одна женщина погибла

17 июня 2026, 10:45

Фото: iStock/IndiaUniform

В Целинном районе Алтайского края 60-летний мужчина выстрелил в жену и тещу из незарегистрированного двуствольного ружья. Одна женщина погибла, вторую увезли в больницу. Об этом пишет РИА Новости.