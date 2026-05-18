«Аномальная жара»: до +32 °С прогреется воздух в Москве на текущей неделе

18 мая 2026, 15:38

Синоптик Цыганков: температура в Москве превысит норму на 8 °С в ближайшие дни

Фото: iStock/batuhan toker

Аномально жаркая погода установится в столичном регионе на текущей неделе, температура превысит норму на 8 °С. Об этом рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.





Так, по его прогнозу, днем в понедельник столбики термометров покажут до +28…30 °С, осадков не ожидается. Во вторник и среду воздух прогреется до +29…31 °С, однако не исключены кратковременные дожди, но без гроз. К концу недели ночные показатели температур могут перешагнуть отметку в +20 °С.





«В ночь на четверг ожидается +16…+21 °С. В дневные часы столбики термометров достигнут +27…+32 °С. Ночью 22 мая показатели температур будут такими же, как накануне, а днем ожидается +26…+31 °С, что превышает норму на 8 °С. В субботу столбики термометров покажут +23…+28 °С», — рассказал Цыганков «Вечерней Москве».

