Стало известно, когда июльский зной в Москве сменится грозами и прохладой
Синоптик Шувалов: дожди и грозы придут в Москву 22 мая
До конца рабочей недели в столице сохранится июльский зной. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
В беседе с Агентством городских новостей «Москва» синоптик отметил, что температура воздуха превысит отметку в 30 градусов. При этом метеоролог заявил, что в пятницу, 22 мая, через регион пройдёт холодный атмосферный фронт.
«Начиная с запада области, возможны дожди и грозы кратковременного характера, при грозах — шквалистое усиление ветра. Начиная с западной области, постепенное ослабление жары до 23–25 градусов. В выходные уже тоже с отдельными кратковременными дождями, но уже не такая сильная жара», — сообщил эксперт.Ранее в разговоре с «Радио 1» Шувалов рассказал, что столбики термометров поднимутся до отметок плюс 30–32 градуса. При этом максимальные значения ожидаются в центре мегаполиса и на юго-востоке Подмосковья.