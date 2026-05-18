Стало известно, когда июльский зной в Москве сменится грозами и прохладой

18 мая 2026, 14:55

Синоптик Шувалов: дожди и грозы придут в Москву 22 мая

До конца рабочей недели в столице сохранится июльский зной. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





В беседе с Агентством городских новостей «Москва» синоптик отметил, что температура воздуха превысит отметку в 30 градусов. При этом метеоролог заявил, что в пятницу, 22 мая, через регион пройдёт холодный атмосферный фронт.

«Начиная с запада области, возможны дожди и грозы кратковременного характера, при грозах — шквалистое усиление ветра. Начиная с западной области, постепенное ослабление жары до 23–25 градусов. В выходные уже тоже с отдельными кратковременными дождями, но уже не такая сильная жара», — сообщил эксперт.