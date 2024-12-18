Аномально холодная погода ожидается в Северо-Западном и Центральном федеральных округах РФ

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о предстоящем резком похолодании в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов. С 18 по 20 декабря температура в этих областях опустится на 6 —12 градусов ниже нормы, с морозами до — 30 градусов, пишут «Известия».
В частности, в Архангельской области ожидаются морозы до – 25 градусов, а в Ненецком автономном округе температура может упасть до – 30 градусов, что на 8 – 12 градусов ниже климатической нормы. В Мурманской области и Республике Коми также прогнозируются морозы до – 28 градусов. Ленинградская область может столкнуться с температурой до – 22 градусов.
В центральных регионах, таких как Тверская, Московская и Ярославская области, ожидается снижение температуры на 6 – 9 градусов ниже нормы. Похолодание также затронет Урал, Владимирскую, Ивановскую и Рязанскую области.
Несмотря на общее падение температур по стране, в Красноярском крае и западной части Якутии сохранится температура на 8 – 12 градусов выше нормы.
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В центральных регионах, таких как Тверская, Московская и Ярославская области, ожидается снижение температуры на 6 – 9 градусов ниже нормы. Похолодание также затронет Урал, Владимирскую, Ивановскую и Рязанскую области.
Несмотря на общее падение температур по стране, в Красноярском крае и западной части Якутии сохранится температура на 8 – 12 градусов выше нормы.
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Дарья Осипова