Морозы до -15: москвичам назвали самый холодный день этой недели

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Погода в Москве на этой неделе будет неустойчивой — сначала снегопады, к выходным трескучие морозы, а после небольшое потепление. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, самой холодной будет ночь в субботу, когда температура опустится от -10 до -15, но к воскресенью столбики термометров снова поползут вверх.
«В субботу днем будет минус 6–11 градусов, но уже в воскресенье морозы станут помягче — минус 2–7», — поделился метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».Однако куда более серьезные морозы ожидают в Кузбассе. Как сообщает «Сiбдепо», в ночь на вторник температура в регионе опустится до -27 градусов, а местами и вовсе до -32. Вдобавок к этому ожидаются туманы, изморозь и гололедица.
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