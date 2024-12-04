Стали известны самые популярные горнолыжные курорты

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Красная Поляна, Архыз, Домбай и Шерегеш стали самыми популярными горнолыжными курортами среди москвичей в период за декабрь 2024 — январь 2025. Об этом сообщили в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Нынешний сезон, как отмечается, на 5% превышает число бронирований прошлого года.
«Спрос на отечественные горнолыжные склоны растет не первый год. Уровень новых комплексов и активная модернизация существующих позволяют им конкурировать с зарубежным направлениями, добраться до которых по-прежнему сложнее», — поделилась управляющий директор сервиса Дарья Кочеткова в беседе с «Москвой 24».Тем временем синоптики заверяют, что настоящей зимы вряд ли стоит ждать раньше новогодних каникул. Погоду в течение всего холодного времени года обещают неоднородной, где оттепели будут преобладать над сильными морозами.
«Любителей настоящей русской зимы погода скорее разочарует, особенно — начало сезона. Погода будет сырой и однообразной. Снега выпадет довольно мало», — рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в комментарии для «Вечерней Москвы».Читайте также:
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