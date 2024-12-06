«Потепление и нескончаемый снегопад»: синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

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В выходные, 7 и 8 декабря, в Москве ожидается постепенное потепление и «нескончаемый снегопад». Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в субботу температура поднимется до -3 градусов, а в воскресенье к показателям от -2 до 0.
«[Снегопад] будет разной интенсивности, наиболее сильный снег ожидается во второй половине дня в субботу. Но ситуация, скажем так, довольно сложная, особенно для автомобилистов. Снежный накат, гололедица, вполне возможно, на дорогах. Поэтому готовимся к снегопадам. Коммунальные службы во всеоружии должны встретить его», — пояснил синоптик в беседе с RT.Тем временем в северной столице погода в выходные ожидается немного другой, сообщает «Петербургский дневник». Как рассказал главный синоптик города Александр Колесов, в субботу и воскресенье осадков не ожидается, ветер слабый, юго-восточный.
«Никаких существенных осадков нет, ветер остаётся юго-восточным, больше даже слабым, а фон температуры воздуха в пределах -1...-6 градусов в Санкт-Петербурге, да и практически по всей территории Ленинградской области», — поделился метеоролог.Читайте также:
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