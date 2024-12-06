«Потепление и нескончаемый снегопад»: синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

В выходные, 7 и 8 декабря, в Москве ожидается постепенное потепление и «нескончаемый снегопад». Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в субботу температура поднимется до -3 градусов, а в воскресенье к показателям от -2 до 0.